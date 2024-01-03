Cục diện Tương Xung ám hại, người tuổi Thân gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh buôn bán. Dường như có kẻ xấu luôn tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc chẳng thể tiến triển như mong muốn.

Kim khắc Mộc, dù bận rộn đến mấy, bạn cũng không nên đổ hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu người ấy. Vợ chồng cần chia sẻ mọi việc với nhau thì tình cảm mới gắn bó, khoảng cách mới không nảy sinh.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong các bảng xếp hạng may mắn gần đây, tuổi Mùi luôn xuất hiện đầu tiên. Điều này không phải ngẫu nhiên khi con giáp thông minh và nhanh nhẹn này luôn biết cách tìm chỗ đứng cho mình. Người tuổi Mùi là con giáp không chịu đầu hàng số phận, dù cuộc đời mang đến cho họ nhiều nỗi buồn thì cũng khó đẩy họ vào góc tối tăm. Bởi xung quanh họ ngoài quý nhân phù trợ còn có sự thông minh, linh hoạt bẩm sinh. Họ luôn biết cách lo cho bản thân mình trước khi để xui xẻo ập tới.

Hơn nữa, người sinh năm Mùi sẽ không vì cả nể người khác mà để bản thân rơi vào sự khó xử. Họ cũng có nhiều mối quan hệ chất lượng được tích lũy trong quá trình trưởng thành của mình. Những mối quan hệ này giúp ích cho họ rất nhiều trong lúc khó khăn ập tới.

Dù làm công việc gì, người tuổi Mùi cũng tạo cho mình được khá nhiều thành tích lý tưởng. Phần lớn, con đường sự nghiệp của họ cũng rất suôn sẻ. Vận may của họ tiếp tục kéo dài từ cuối năm nay đến đầu năm sau. Họ sẽ gặp được những người tuyệt vời và tạo ra những mối quan hệ tri kỷ. Cuộc sống của họ vô cùng thú vị và họ không bao giờ thiếu tiền.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.