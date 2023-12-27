Tử vi ngày mai, thứ Năm 28/12/2023: Dần tiền vào như nước, Mão gặp thời vượng phát, Thân danh tài viên mãn

Thứ Năm này mang lại sự tươi sáng cho mảng tình cảm của tuổi Dần. Mọi khúc mắc và mâu thuẫn được giải quyết một cách êm đẹp, tạo nên không khí ấm áp và hòa thuận trong mối quan hệ. Gia đình có sự gắn bó và đoàn kết, còn tình cảm cá nhân cũng đón nhận nhiều may mắn. Đối với người độc thân, vận đào hoa đang khởi sắc, và việc mở rộng mối quan hệ có thể mang lại hạnh phúc.

Tình hình tài lộc của tuổi Dần khá ổn định trong ngày mới. Nếu tuổi Dần tích cực, tập trung và đặt hết tâm trí vào công việc, thu nhập có thể tăng cao. Tuy nhiên, cần tránh các cuộc tranh đấu và cãi vã không cần thiết, để không mang bực tức và phiền muộn vào cuộc sống và mất đi cơ hội kinh doanh tích cực.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có trạng thái làm việc tích cực, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Bản mệnh có thể phát huy điểm mạnh, tìm được hướng phát triển phù hợp với bản thân.

Người làm kinh doanh có thể kịp thời giải quyết những vấn đề khúc mắc. Bản mệnh có tầm nhìn xa trông rộng, nhanh chóng nắm bắt các cơ hội xuất hiện trước mắt. Sự tinh tường của tuổi Thân cũng giúp họ tránh được bẫy của kẻ tiểu nhân.

Về chuyện tình cảm, người tuổi Thân nên chủ động thể hiện cảm xúc của mình với đối phương, đừng để người đó thấy bạn quá lạnh lùng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.