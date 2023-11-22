Tử vi ngày mai, thứ Năm 23/11/2023: Thân sự nghiệp hanh thông, Thìn đại phúc đại quý, Ngọ may mắn ngồi trên núi tiền núi bạc

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 14:05

Đúng 23/11/2023, 3 con giáp này thoát khỏi vận xui, phú quý ít ai sánh bằng, không cần bon chen tiền tài cũng về tay.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 23/11/2023, tuổi Thân sẽ đón nhận sự tôn trọng và lòng tin từ cấp trên, thậm chí có cơ hội được thăng chức và nhận thưởng tăng lương. Điều may mắn đã đến với bản mệnh, chỉ cần duy trì sự cố gắng, chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn hơn.

Hơn nữa, sự hỗ trợ và che chở của những người quý nhân sẽ đi cùng tuổi Thân trên hành trình kiếm tìm tài lộc. Năng lượng tích cực tăng cao, và vận mệnh dường như đang đưa đến một ngày đặc biệt thuận lợi với sự thịnh vượng về tài chính.

Con giáp này không chỉ có sự thăng tiến về mặt sự nghiệp mà còn mang lại những trải nghiệm tình cảm tuyệt vời. Mối quan hệ của bản mệnh đang trải qua giai đoạn ngọt ngào và phát triển tích cực.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tử vi ngày mai, thứ Năm 23/11/2023: Thân sự nghiệp hanh thông, Thìn đại phúc đại quý, Ngọ may mắn ngồi trên núi tiền núi bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Thìn bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Đúng 23/11/2023, con giáp tuổi Thìn thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Thìn ngày càng vững vàng trong công việc.

Tử vi ngày mai, thứ Năm 23/11/2023: Thân sự nghiệp hanh thông, Thìn đại phúc đại quý, Ngọ may mắn ngồi trên núi tiền núi bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ là người khó gần, cứng rắn trong giải quyết công việc. 

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc rất cứng rắn giải quyết tường tận từ gốc đến rễ.

Tình cảm: Tình yêu mang đến cho bạn nhiều cảm xúc mới lạ.

Tài lộc: Ghiện công việc, tạo ra thu nhập cao. 

Sức khoẻ: Không nên ăn những món chứa nhiều mỡ. 

Tử vi ngày mai, thứ Năm 23/11/2023: Thân sự nghiệp hanh thông, Thìn đại phúc đại quý, Ngọ may mắn ngồi trên núi tiền núi bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (25 và 26/11): 3 con giáp tiền tài vượng phát, cầu lộc được lộc, trở thành đại gia trong chớp mắt

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