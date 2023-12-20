Tử vi ngày mai, thứ Năm (21/12): Mão sự nghiệp thăng hoa, Thân đại phú đại quý, Tỵ tiền căng đầy ví

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 21/12/2023, vận trình tài lộc của tuổi Mão có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Những ai đã chăm chỉ làm thêm suốt thời gian qua nay được hưởng thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Trong khi đó, các cặp đôi sẽ phải đối diện với một vài vấn đề chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá hoang mang lo lắng, chỉ cần hai bên cùng đồng lòng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân thích hưởng thụ không gian cá nhân tự do hơn là việc dành thời gian cho người khác và tìm kiếm một nửa cho mình. Vì thế, con giáp này thường tìm cách từ chối các buổi gặp mặt làm quen.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân



Người tuổi Thân có tính cách vui vẻ, lạc quan, có thể kết giao với nhiều người. Con giáp này có khả năng tư duy, tầm nhìn tốt, có logic, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Bản mệnh có thể dựa vào sự quan sát của bản thân để tìm ra phương hướng tốt nhất cho sự phát triển công việc.

Tử vi dự báo rằng từ 21/12, người tuổi Thân đón nhận vận trình tài lộc rủng rỉnh. Người làm công ăn lương có thể nâng cao hiệu suất làm việc, lương thưởng tăng lên. Người làm kinh doanh phát đạt, tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng. Dù làm ăn ở quy mô nào, bản mệnh cũng có thể đạt được thành tựu nhất định, kiếm thêm nhiều tiền trong giai đoạn cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ có duyên với những công việc liên quan đến nghệ thuật.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc yêu cầu cao, bạn là người thiên hướng những ý tưởng nghệ thuật, làm theo cảm hứng.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ dù cho đi rất nhiều, nhưng với đối phương là chưa đủ.

Tài lộc: Dù thu nhập cao, nhưng bạn lại không biết tiết kiệm đúng cách.

Sức khoẻ: Nên ngủ sớm, đừng thức quá khuya, không đủ sức cho ngày làm việc mới.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.