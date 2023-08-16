Tử vi ngày mai, thứ Năm (17/8/2023): Tuất gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, Thìn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, Dần vượng phát tài lộc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 17/8/2023 hôm nay, tuổi Tuất gặp phải khá nhiều khó khăn trong công việc. Dường như mọi kế hoạch đề ra đều không tiến triển đúng như dự kiến. Điều này khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng thất vọng.

Trên phương diện tình cảm, đôi khi tuổi Tuất cảm thấy mình đã yêu phải một người ích kỷ, chỉ biết nhận mà chẳng biết cho. Con giáp này chỉ mong người đó thể hiểu cho những hành động và suy nghĩ của mình, bởi bản mệnh đã phải hy sinh rất nhiều rồi.

Con giáp này được nhắc nhở hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ thấy bối rối, song dần dần sẽ có hướng đi mới, không còn bước theo lối mòn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bất chấp tháng cô hồn, người tuổi Thìn sẽ cảm thấy an toàn, được bảo vệ và chăm sóc trong tuần này bởi vũ trụ. May mắn mở ra giúp các chướng ngại vật sẽ bị loại bỏ mà người tuổi Thìn không hề biết.

Những tâm hồn thân thiện sẽ giúp người tuổi Thìn được che chở, đó thậm chí là những người lạ mặt tốt bụng. Thế nhưng đừng coi đây là điều hiển nhiên. Vũ trụ không ban phước cho bản mệnh mà không có lý do. Bản mệnh xứng đáng với điều này nhưng hãy ý thức rằng sau này mình sẽ giúp ai rơi vào tình cảnh tương tự mình.

Người tuổi Thìn cũng đừng quên thể hiện lòng biết ơn với những gì đang xảy ra với mình. Bản mệnh có thể mua một hòn đá phong thủy yêu thích, trao gửi lòng biết ơn của mình vào đó. Bản mệnh sẽ tràn đầy sự tích cực bất cứ khi nào bản mệnh nhìn thấy chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 17/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần công việc tốt lên hằng ngày, làm việc hết năng suất, không có thời gian nghỉ ngơi.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đang có công danh ổn định, công việc nhiều, bạn không có thời gian làm những việc riêng lẻ.

Tình duyên: Người tuổi Dần có tình cảm của bạn và đối phương đang ở thời gian tìm hiểu nhau, cố gắng đừng để mâu thuẫn làm cả hai mệt mỏi.

Tài lộc: Cát khí tài lộc cho bạn nhiều lựa chọn đầu tư tài chính khác nhau.

Sức khỏe: Quan tâm bản thân nhiều hơn, đặt cảm xúc chính mình lên hàng đầu.

Ảnh minh họa: Internet

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