Tử vi ngày mai, thứ Năm 14/12/2023: Sửu ngồi mát thu lộc tứ phương, Dần tài vận thăng hoa, Thìn muốn gì được nấy

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 14/12, vận trình ngày mới của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, bản mệnh thu được thành quả đáng kể. Khả năng sắp xếp mọi thứ cũng rất chu toàn, các đầu mục nhiệm vụ qua tay bản mệnh đều được giải quyết đâu vào đấy.

Tuy nhiên sóng gió có thể ập tới trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu. Dường như con giáp này đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ này rồi. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia chút nào.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu có thể nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu làm tốt, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc vượng, thu nhập mới từ chức vụ, vị trí đang nắm giữ của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay bạn có cách tiếp xúc hạnh phúc với người yêu.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn tiếp xúc với nhiều người, làm việc năng nổ ai cũng quý mến.

Tình cảm: Tình cảm cả hai khác trước, bạn đang hạnh phúc bên cạnh người thương, cả hai luôn dành cho nhau những hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.

Tài lộc: Tài chính vượt qua những giai đoạn khó khăn, đang đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ.

Sức khoẻ: Ăn uống đúng giờ, hạn chế các món khô, cứng không tốt cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.