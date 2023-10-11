Tử vi ngày mai, thứ Năm (12/10/2023): Mão cá Chép hóa Rồng, Tỵ tình tiền viên mãn vẹn toàn, Dậu cuộc sống thăng hoa như ý

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 17:05

Vận trình tài lộc của 3 con giáp này có nhiều khởi sắc rõ rệt trong ngày mới 12/10, sự nghiệp - tình tiền đều viên mãn về mọi mặt.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 12/10/2023, tuổi Mão cần giữ cho mình một tâm thế thoải mái. Điều đó sẽ giúp con giáp này giải quyết công việc một cách lý trí và hiệu quả hơn.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh chớ ghen tuông vô lý với nửa kia của mình. Hãy cho đối phương một khoảng không gian tự do riêng, đừng hạn chế tất cả các mối quan hệ của người ấy.

Người độc thân thường băn khoăn rất nhiều điều trước khi đến với một ai đó. Bản mệnh có những suy nghĩ khá tiêu cực, sợ người đó không chung thủy, không chân thành hoặc không thực sự đáng tin cậy, chính vì thế dễ bỏ lỡ các mối lương duyên.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Tử vi ngày mai, thứ Năm (12/10/2023): Mão cá Chép hóa Rồng, Tỵ tình tiền viên mãn vẹn toàn, Dậu cuộc sống thăng hoa như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc rõ rệt trong tháng 10/2023. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái.

Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng, đem về một khoản lời lãi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, tuổi Tỵ sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay, vì thế hãy luôn sẵn sàng nắm bắt nhé. Tuy nhiên, càng kiếm được nhiều tiền thì cám dỗ cũng sẽ xuất hiện càng nhiều. Bản mệnh đừng vì nóng vội muốn kiếm hời mà đi theo con đường không chính đáng.

Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn dựa vào sự cố gắng của chính mình, như vậy ắt sẽ thu về lợi nhuận xứng đáng.

Tử vi ngày mai, thứ Năm (12/10/2023): Mão cá Chép hóa Rồng, Tỵ tình tiền viên mãn vẹn toàn, Dậu cuộc sống thăng hoa như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu bận rộn với công viêc, nên không có thời gian bên cạnh người thân yêu.      

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bạn khá bận với công việc, chú ý thời gian khi làm việc.      

Tình cảm: Hôm nay, bạn không có thời gian dành cho người yêu, luôn quan tâm bản thân nhiều hơn.

Tài lộc: Vấn đề tài chính cần được xem xét kĩ lưỡng khi hùn vốn đầu tư cùng người khác. 

Sức khoẻ: Thể lực giảm sút, thức khuya nhiều.   

Tử vi ngày mai, thứ Năm (12/10/2023): Mão cá Chép hóa Rồng, Tỵ tình tiền viên mãn vẹn toàn, Dậu cuộc sống thăng hoa như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mới thứ Năm 12/10/2023: Mão sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất hóa hung thành cát, Mùi vận may rạng ngời

Tử vi ngày mới thứ Năm 12/10/2023: Mão sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất hóa hung thành cát, Mùi vận may rạng ngời

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, 3 con giáp này cần nhanh chóng chớp cơ hội và nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu.

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