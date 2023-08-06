Tử vi ngày mai, thứ Hai (7/8/2023): Mão có vận kim tiền, Ngọ được thăng tiến trong công việc, Tỵ nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người khác

Tử vi thứ Hai ngày 7/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão không thích bị làm phiền khi ở cạnh người thân yêu.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn là người giỏi chăm sóc và yêu thương người khác.

Công Việc: Người tuổi Mão trong công việc chưa quyết đoán, nên có cách nhìn tổng quan.

Tài Lộc: Về tài chính đang ổn định, cố gắng phát huy hơn nữa.

Sức Khoẻ: Thư giãn, nghỉ ngơi khi cơ thể không khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn khôn ngoan. Bản mệnh không dễ dàng để cho mình phải chịu tổn thất nhưng cũng sẽ không bao giờ gặt hái lợi ích của mình dựa trên sự mất mát của người khác.

Con giáp tuổi Ngọ là những người rất biết đồng cảm với người khác và cũng rất có tinh thần đồng đội. Điều này giúp doanh nghiệp của bản mệnh có sức mạnh của sự đoàn kết. Nhờ vậy có thể phát triển nhanh chóng.

Hết tháng 6 Âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ nắm bắt những cơ hội thăng tiến trong công việc để hoàn thiện bản thân.

Tầm nhìn của người tuổi Ngọ cũng trở nên tốt hơn, bước đi vững vàng hơn, luôn có thể gặt hái được của cải, tránh xa điều tiếng xấu và những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có.

Người tuổi Ngọ sẽ không để mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 7/8/2023 hôm nay mang lại sự hòa hợp và bình an cho tuổi Tỵ, nhờ thế mà bản mệnh có thể thấu tỏ nhiều việc. Con giáp này cũng dễ dàng nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người khác.

Tuổi Tỵ có cảm hứng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho bản thân. Nếu đang phân vân trước một dự án tiềm năng, bản mệnh nên nghiêm túc dành thời gian nghiên cứu và đưa ra quyết định trong tuần này. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ có động lực tìm một nguồn thu nhập mới để hỗ trợ cho kế hoạch sắp tới.

Những áp lực tình cảm rất có sức nặng với bản mệnh vì thế, hãy lưu ý đến những cảm xúc từ trái tim. Con giáp này cũng nên thận trọng với những lựa chọn của mình, liên quan đến môi trường, gia đình, do giữa bản mệnh và mọi người có thể nảy sinh những khác biệt về quan điểm, ý kiến.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.