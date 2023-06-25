Tử vi ngày mai, thứ Hai (26/06/2023): Hợi có vận kim tiền, Sửu cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân, Tý tiễn nghèo đón giàu

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 19:27

Theo tử vi đầu tuần, 3 con giáp sau được dự đoán phải đối mặt với nhiều sự tổn thất về tài chính.

Tuổi Hợi 

Sách tử vi định sẵn trong số 12 con giáp thì những người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Tử vi trong tuần mới, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tử vi ngày mai, thứ Hai (26/06/2023): Hợi có vận kim tiền, Sửu cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân, Tý tiễn nghèo đón giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu rất quan tâm người nhà.  

Công việc: Người tuổi Sửu làm việc thận trọng, trong công việc bạn là người nghiêm khắc với các hạng mục bản thân đảm nhận. 

Tình cảm: Bạn luôn biết tìm cách giải quyết vấn đề hiệu quả, không để cả hai giận dỗi nhau quá lâu.  

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn tài chính thuận lợi, tạo điều kiện cho bạn đầu tư đa kênh. 

Sức khoẻ: Hãy quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, đừng để mất ngủ trong thời gian dài.  

Tử vi ngày mai, thứ Hai (26/06/2023): Hợi có vận kim tiền, Sửu cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân, Tý tiễn nghèo đón giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo Tử vi tháng 6/2023, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Tử vi ngày mai, thứ Hai (26/06/2023): Hợi có vận kim tiền, Sửu cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân, Tý tiễn nghèo đón giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ ngày mai (26/06/2023): 3 con giáp hết Tam Tai, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, may mắn cả tình lẫn tiền thời gian tới

Từ ngày mai (26/06/2023): 3 con giáp hết Tam Tai, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, may mắn cả tình lẫn tiền thời gian tới

Theo tử vi ngày mới, tài vận của 3 con giáp sau tăng lên nhanh chóng, không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 46 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy