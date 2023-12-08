Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023: Sửu vận đỏ vây quanh, Ngọ may mắn tứ phương, Dần phú quý từ mọi hướng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 9/12/2023, tuổi Sửu thuận lợi và tự tin đi trên con đường mình đã chọn. Những người trước đó nghi ngờ năng lực của bản mệnh nay đều phải nhìn nhận lại. Vận quý nhân cũng đang rất vượng, bản mệnh có thể tận dụng để tìm kiếm thêm hậu thuẫn.

Về mặt tình cảm, tuổi Sửu cũng có thể hoàn toàn yên tâm vì nay đường nhân duyên rất tốt. Người độc thân có cơ hội giao lưu gặp gỡ nhiều người bạn mới, có thể phát triển thành tình yêu. Các cặp đôi rất biết cách nuôi dưỡng tình yêu, mối quan hệ luôn bền chặt.

Ngày này các mối quan hệ xã giao của tuổi Sửu duy trì ở mức hài hòa, gặp khó khăn cũng có người đứng ra giúp đỡ. Có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, con giáp này cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ giàu nhiệt huyết, phóng khoáng. Họ thích hợp làm việc trong các môi trường tự do, đòi hỏi tính sáng tạo cao.

Con giáp tuổi này giàu tinh thần cầu tiến, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Họ không ngại thay đổi, không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân.

Đúng 9/12, người tuổi Ngọ nhận cơ hội lớn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc, một cơ hội đầu tư kinh doanh hoặc một số người cũng bắt đầu khởi nghiệp.

Cơ hội công việc khiến họ rất bận rộn và căng thẳng. Tuy vậy, chỉ cần nghiêm túc, tận tâm với công việc, họ có thể vượt qua những khó khăn,

Trong thời gian này, con giáp tuổi Ngọ cần chăm chỉ cải thiện các mối quan hệ, tránh bị tiểu nhân cản trở. Từ giờ đến nửa cuối năm, vận trình của người tuổi này xuôi thuận như mong đợi. Sự nghiệp ngày càng khởi sắc giúp họ kiếm tiền về đầy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 9/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần dạt dào cảm xúc bên cạnh người thương.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc dù có chuyện gì không như ý bạn dễ nóng nảy, tức giận.

Tình cảm: Bạn độc thân nên tìm người thích hợp ở cạnh san sẻ.

Tài lộc: Tài lộc cẩn thận, tránh để mất không mong muốn.

Sức khỏe: Cởi mở, thư thả đầu óc khi bận rộn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.