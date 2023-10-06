Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần chăm lo bản thân tích cực, Sửu tài chính vượng phát, Tỵ có tin vui thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 16:10

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 7/10/2023, 3 tuổi này được cát tinh chiếu mệnh nên có vận tài chính vượng phát, tiền tài khởi sắc.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chăm lo bản thân tích cực, hạn chế ăn các món chứa nhiều đồ ăn cay nóng  

Công việc: Người tuổi Dần đang có công việc tốt, luôn bổ sung những kiến thức khi bản thân cần. 

Tình cảm: Bạn giỏi trong việc thể hiện tình cảm, không muốn ai cũng bị làm phiền.   

Tài lộc: Tốn nhiều cước phí vào những việc chưa cần thiết. 

Sức khoẻ: Yêu thích những món ăn có nhiều rau xanh. 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần chăm lo bản thân tích cực, Sửu tài chính vượng phát, Tỵ có tin vui thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có vận tài chính vượng phát trong giai đoạn từ đêm nay đến 7/10. Nhờ tài tinh chiếu mệnh, bản mệnh có lộc lá dồi dào, tiền tài khởi sắc. Sự cố gắng của tuổi Sửu được đền đáp xứng đáng. Người làm kinh doanh có thể tìm được những khách hàng lớn, thu về lợi nhuận cao. Người làm công ăn lương cũng có phần lương thưởng xứng đáng cho thành tích mà mình đạt được.

Tử vi nói rằng vận trình của tuổi Sửu càng thăng hoa, ý chí và quyết tâm của con giáp này càng cao. Bản mệnh chắc chắn sẽ thu về được thành tựu xuất sắc khiến nhiều người ghen tỵ.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần chăm lo bản thân tích cực, Sửu tài chính vượng phát, Tỵ có tin vui thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 7/10/2023, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ có tin vui thăng tiến. Con giáp này được quý nhân giúp sức thực hiện được những mong ước và tham vọng của bản thân. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự định ấp ủ từ lâu.

Về phương diện tài lộc khá ổn định, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, mang lại nguồn thu khá lớn. Tuy nhiên con giáp này sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Mối quan hệ đôi lứa rơi vào bế tắc vì cả bản mệnh và nửa kia đều đặt cái tôi quá cao mà không chịu khoan nhượng. Tình yêu vẫn luôn cần có sự nhượng bộ, hơn thua nhau chỉ khiến tình cảm rạn nứt nhanh chóng và gây tổn thương lẫn nhau.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần chăm lo bản thân tích cực, Sửu tài chính vượng phát, Tỵ có tin vui thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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