Tử vi ngày mai, thứ Bảy (30/9/2023): 3 con giáp đón nhận vận may, thu nhập tăng nhanh, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 17:08

Theo tử vi thứ Bảy ngày 30/9/2023, 3 con giáp sau có may mắn bất ngờ, chuyển mình mạnh mẽ, chuẩn bị giàu sang ngút trời.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 30/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ sẵn đang có những sáng suốt trong quyết định công việc. 

Công việc: Người tuổi Ngọ luôn có thời gian làm việc cực kì nghiêm khắc, những quyết định quan trọng bạn đưa ra chuẩn xác.

Tình cảm: Cãi nhau cùng người yêu, nhưng cả hai sớm làm hòa khi cùng chia sẻ với nhau.

Tài lộc: Mức thu nhập hiện tại cho bạn cơ hội thay đổi cuộc sống tốt hơn. 

Sức khoẻ: Hãy cẩn thận khi bản thân đang có sức khỏe chưa tốt.  

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (30/9/2023): 3 con giáp đón nhận vận may, thu nhập tăng nhanh, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi có tính cách vui vẻ, lạc quan và khá mạnh mẽ. Họ không sợ đối diện với khó khăn, luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tử vi dự báo rằng từ 30/9, tuổi Hợi có may mắn trời ban. Bản mệnh có thể hoàn thiện công việc chính và phụ, thu về khoản thu nhập tốt giúp cuộc sống thoải mái hơn, bớt đi nhiều khó khăn.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (30/9/2023): 3 con giáp đón nhận vận may, thu nhập tăng nhanh, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/9/2023, tuổi Mùi phát huy được năng lực cá nhân và tạo được bước đột phá trong lĩnh vực mới, mọi người đánh giá rất cao về khả năng xoay sở của bản mệnh. Cũng nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt và thích nghi nhanh nên con giáp này không gặp phải nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bản mệnh bị ảnh hưởng tiêu cực. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên phai nhạt, thờ ơ khi hai người không quan tâm nhiều tới cảm xúc của nhau, thiếu sự sẻ chia và tương tác, chỉ mải mê với những công việc và thế giới riêng.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay nếu có việc quan trọng, bản mệnh có thể chọn xuất hành hướng Tây Bắc - Hỷ thần để gặp nhiều may mắn hoặc hướng Tây Nam - Tài thần để giúp mọi việc suôn sẻ, tỷ lệ thành công cao hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (30/9/2023): 3 con giáp đón nhận vận may, thu nhập tăng nhanh, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (29/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, thu nhập dồi dào, tài lộc đổ về ào ào

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (29/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, thu nhập dồi dào, tài lộc đổ về ào ào

Thời điểm này, 3 con giáp sau sẽ có sự thay đổi lớn về tài lộc, vận may đến liên tục, những khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng