Tử vi ngày mai, thứ Bảy (30/9/2023): 3 con giáp đón nhận vận may, thu nhập tăng nhanh, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc

Tử vi ngày 30/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ sẵn đang có những sáng suốt trong quyết định công việc.

Tình cảm: Cãi nhau cùng người yêu, nhưng cả hai sớm làm hòa khi cùng chia sẻ với nhau.

Công việc: Người tuổi Ngọ luôn có thời gian làm việc cực kì nghiêm khắc, những quyết định quan trọng bạn đưa ra chuẩn xác.

Tài lộc: Mức thu nhập hiện tại cho bạn cơ hội thay đổi cuộc sống tốt hơn.

Sức khoẻ: Hãy cẩn thận khi bản thân đang có sức khỏe chưa tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách vui vẻ, lạc quan và khá mạnh mẽ. Họ không sợ đối diện với khó khăn, luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tử vi dự báo rằng từ 30/9, tuổi Hợi có may mắn trời ban. Bản mệnh có thể hoàn thiện công việc chính và phụ, thu về khoản thu nhập tốt giúp cuộc sống thoải mái hơn, bớt đi nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/9/2023, tuổi Mùi phát huy được năng lực cá nhân và tạo được bước đột phá trong lĩnh vực mới, mọi người đánh giá rất cao về khả năng xoay sở của bản mệnh. Cũng nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt và thích nghi nhanh nên con giáp này không gặp phải nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bản mệnh bị ảnh hưởng tiêu cực. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên phai nhạt, thờ ơ khi hai người không quan tâm nhiều tới cảm xúc của nhau, thiếu sự sẻ chia và tương tác, chỉ mải mê với những công việc và thế giới riêng.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay nếu có việc quan trọng, bản mệnh có thể chọn xuất hành hướng Tây Bắc - Hỷ thần để gặp nhiều may mắn hoặc hướng Tây Nam - Tài thần để giúp mọi việc suôn sẻ, tỷ lệ thành công cao hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.