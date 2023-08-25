Tử vi ngày mai, thứ Bảy (26/8/2023): Sửu buôn may bán đắt, Hợi tài lộc vượng phát, Thìn chủ động hơn về mặt tình cảm

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 18:08

Theo tử vi cuối tuần, dự đoán 3 con giáp sau có vận trình nhiều thay đổi nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tập trung công danh sự nghiệp, bạn tốn kém nhiều chi tiêu. 

Công việc: Hôm nay, công việc của người tuổi Sửu cần tập trung đúng hướng, đừng để bản thân không biết mình thực sự muốn gì.

Tình cảm: Mối quan hệ của bạn tạo cho nhiều người yêu mến, cả hai luôn mang năng lượng tích cực đến với mọi người.

Tài lộc: Việc quản lý tài chính đi đôi với việc kiểm soát chi tiêu.

Sức khỏe: Thường thức khuya, lười vận động.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (26/8/2023): Sửu buôn may bán đắt, Hợi tài lộc vượng phát, Thìn chủ động hơn về mặt tình cảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Cát tinh che chở cho con đường tài lộc của người tuổi Tuất, giúp bạn có một túi tiền dư dả thoải mái chi tiêu. Đặc biệt là người làm các công việc tự do có thể nhận được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể xem xét đưa ra các quyết định mở rộng kinh doanh trong thời điểm cuối tuần này. Hãy tin tưởng hơn nữa vào những suy đoán của mình, dù sẽ phải hơi vất vả, tất bật một chút, song bạn có thể nắm trong tay những cơ hội đáng quý.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng khá hài hòa, êm ấm. Bạn nhận ra ai là người luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho mình trong suốt thời gian qua. Bạn rất cảm động trước tấm lòng của đối phương và có thể cho người đó cơ hội.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (26/8/2023): Sửu buôn may bán đắt, Hợi tài lộc vượng phát, Thìn chủ động hơn về mặt tình cảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Công việc: Chính Quan trong ngày đang đưa tới tin vui liên quan tới công việc, con giáp tuổi Tỵ hãy tin tưởng vào điều đó.

Tình duyên: Thủy - Hỏa xung khắc cho thấy bạn sẽ nhìn thấy những khía cạnh mới của ai đó mà trước giờ chưa tìm thấy ở họ.

Sức khỏe: Bản mệnh bạn đang gặp nhiều phiền muộn, rất dễ mất ngủ, tinh thần không tốt.

Tài chính: Vấn đề tài chính gần đây không được ổn định cho lắm đâu.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (26/8/2023): Sửu buôn may bán đắt, Hợi tài lộc vượng phát, Thìn chủ động hơn về mặt tình cảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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