Tử vi ngày mai, thứ Bảy (25/8/2023) của 12 con giáp: Tý mệnh son số đỏ, Sửu tài lộc như mưa, Thìn vươn lên làm giàu nhanh chóng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 26/8/2023, công việc của Tý may mắn. Buôn may bán đắt, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc thành công, khai trương hồng phát, đây là ngày đẹp để bản mệnh làm những việc quan trọng.

Tiếc là vận trình tình cảm không được tốt. tuổi Tý nên xem bản thân mình xem đã thực sự mở lòng để đón nhận tình cảm mới hay chưa. Bản mệnh liệu đã sẵn sàng để bắt đầu chuyện tình mới hay kết bạn mới hay chưa. Nếu còn chần chừ thì nên an phận.

Trên phương diện tài chính, tiền tài vào cũng khá nhiều. Thu nhập của con giáp này ra vào đều đều, nay mà thanh lý đồ đạc, làm thêm giờ cũng có thêm đồng ra đồng vào. Chỉ cần chịu khó ngoại giao, học hỏi thì không có gì làm khó được con giáp này.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc: Người tuổi Sửu vẫn nên cố gắng để xây dựng những kết nối tốt cho công việc, sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị bất ngờ và thú vị trong tương lai.

Tình duyên: Thổ - Thủy xung khắc ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của bản mệnh, nhờ đó mà bạn cũng tự tin hơn.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe trong ngày xuống dốc không phanh.

Tài chính: Sẽ có một số cơ hội nhưng bạn cần phải phấn đấu nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa trong ngày thứ Bảy cuối tuần này. Cũng nhờ vậy, bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh khiến công việc khó đến mấy cũng được hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Việc hợp tác, kí kết với đối tác, khách hàng cũng tiến triển khá suôn sẻ trong ngày hôm nay. Nếu đôi bên đã thống nhất được mục tiêu và các phương án làm ăn thì nên nhanh chóng tiến hành, càng bắt đầu sớm thì tiền càng sớm đổ về.

Trong gia đình, con giáp này cũng luôn nhận được sự bao dung và thấu hiểu đến từ nửa kia, chính vì vậy mà bạn có động lực để đối diện với khó khăn và những điều chưa biết trước. Nhờ có người ấy mà sự nghiệp của bạn cũng phát triển nhanh chóng.

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng rất hài hòa. Dù không tránh khỏi những khác biệt trong cách nghĩ, song đôi bên luôn sẵn sàng lắng nghe và đặt mình vào vị trí đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

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