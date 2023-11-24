Tử vi ngày mai, thứ Bảy (25/11/2023): Dậu chạm đâu cũng có vàng, Mùi tới thời trúng lớn giàu to, Tý thăng hoa vù vù

Tử vi ngày 25/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hạn chế tài năng bởi những người khác chèn ép bạn.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay tài năng của bạn chưa được thể hiện, bạn bị kẻ xấu kiềm hãm.

Tài lộc: Thu hồi những khoản nợ lâu, tránh mất tiền.

Sức khoẻ: Tẩm bổ cơ thể bằng những món ăn lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi chính là một trong những con giáp đổi đời ngoạn mục nhất trong 25/11/2023. Họ vốn là những người luôn chủ động trong mọi việc, ít khi muốn nhờ đến sự giúp đỡ hay phụ thuộc vào người khác. Thời gian qua, bản mệnh đã gặp không ít khó khăn khi may mắn chưa mỉm cười, bản thân liên tục gặp chuyện không được như ý muốn.

Đối mặt với những thử thách đó, người tuổi Mùi càng thêm tôi luyện được bản thân mình. Theo tử vi, đây sẽ là khoảng thời gian con giáp này có sự chuyển mình rực rỡ khi con giáp này được Thần Tài trợ mệnh. Bản mệnh có cái nhìn sâu xa hơn, biết đánh giá tốt hơn về một con người và biết cân nhắc thiệt hơn.

Quý nhân sẽ đem đến cơ hội giúp những chú Dê gia tăng thu nhập của mình. Dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh, tuổi Mùi cũng sẽ có túi tiền rủng rỉnh trong thời gian này. Lời khuyên cho con giáp này chính là hãy cứ bước tiếp con đường mình đã chọn và tin tưởng vào bản thân mình hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 25/11/2023, tuổi Tý có cơ hội củng cố địa vị, danh dự trong mắt mọi người. Cứ làm việc hết sức mình, không cần quá quan tâm tới những lời ca ngợi hay chê bai từ ai đó vì điều đó cũng không tác động gì tới công việc của bản mệnh.

Bản mệnh càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Thậm chí nếu tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ cả ngày trong buổi sáng, thời gian còn lại hãy nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức để phát triển chuyên môn.

Con giáp này nên bắt đầu rèn luyện thể thao ngay từ hôm nay. Sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu giảm sút, việc ít vận động là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh tật, đừng chủ quan cho dù cơ thể trông có vẻ như vẫn rất bình thường.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.