Tử vi ngày mai, thứ Bảy (24/06/2023): Tuất có vận kim tiền, Hợi vướng hạn tam tai, Tỵ gặt hái nhiều may mắn

Tử vi ngày 24/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có thời gian làm việc hiệu quả, luôn cố gắng hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn đón nhận tình cảm từ nhiều phía, chưa tìm được người thực lòng đối xử tốt với bạn.

Công việc: Người tuổi Tuất có tầm nhìn xa, quan sát tốt, luôn được đồng nghiệp yêu mến, làm việc cẩn thận.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn không chi tiêu nhiều cho bản thân, tập trung vào những dự án đầu tư lớn.

Sức khoẻ: Đối với sức khoẻ, chưa quan tâm đến sức khỏe của bản thân, thường mất ngủ về đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng tháng, công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc.

Dưới sự ảnh hưởng của Tiểu Hao nên tuổi Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Tháng này bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro.

Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của Hợi. Mối quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều. Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý.

Về sức khỏe, vì tinh thần của Hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng bất an… thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ học sâu, hiểu rộng, phản ứng nhanh và có khả năng thích ứng, thích nghi mạnh mẽ. Không những vậy, con giáp này còn được biết đến với tinh thần lạc quan, giàu ý chí vươn lên. Khi gặp khó khăn, nghịch cảnh, người tuổi Tỵ vẫn không nản lòng nhụt chí.

Thời điểm gần đây, công việc của người tuổi này gặp một số trục trặc. Đây cũng là cơ hội để con giáp này tìm ra cách giải quyết vấn đề, bứt phá để thành công.

Bắt đầu từ ngày mới, tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có quý nhân phù trợ, các thương vụ đều diễn ra thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này hợp tác hoặc giải ngân vốn làm ăn kinh doanh. Sự nghiệp thành công giúp tinh thần của họ vô cùng phấn chấn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.