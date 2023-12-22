Tử vi ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023: Tý đón phúc khí nhân đôi, Mùi mang phú quý về nhà, Sửu giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 13:04

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này được dự đoán đón lộc tràn vào cửa, bùng nổ may mắn cuối năm, một bước giàu sang sung túc.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 23/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý tốn nhiều công sức vào những việc không cần thiết.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay tốn nhiều thời gian, công sức cho những việc không cần thiết.

Tình cảm: Người tuổi Tý luôn mong chờ đối phương thay đổi tích cực. 

Tài lộc: Nguồn kinh tế chưa tăng cao, bạn giữ tinh thần thoải mái khi đầu tư.

Sức khoẻ: Giữ sức khoẻ ổn định, làm việc gì cần nhìn trước, ngó sau.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023: Tý đón phúc khí nhân đôi, Mùi mang phú quý về nhà, Sửu giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi sinh ra đã có trí tuệ tuyệt vời và tầm nhìn rất tốt. Bản mệnh có thể đạt được sự giàu có lớn không chỉ nhờ năng lực mà còn nhờ vào sự may mắn trong cuộc sống. Dẫu vậy, bản mệnh là kiểu người ham học hỏi và ưa khám phá. Cuộc đời bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ cũng như tiếp xúc với quý nhân nhờ tinh thần không ngừng tiến về phía trước.

Đúng 23/12, vận may ập đến, Thần Tài ghé cửa mang đến cho người tuổi Mùi một số cơ hội về tài lộc. Nói cách khác, các dự án cũng như kế hoạch của bản mệnh sẽ dễ đạt được thành công cũng như tài lộc thu về sẽ ổn định hơn bình thường.

Bên cạnh đó, sự nhanh nhạy của người tuổi Mùi cũng giúp bản mệnh mở rộng các cơ hội này, không chỉ kiếm được món lợi trước mắt mà còn đặt nền móng lâu dài. Như vậy thì bản mệnh sẽ nắm chặt cơ hội để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Đương nhiên, một cái Tết ấm no cũng đang đợi bản mệnh sum vầy cùng với tài lộc dồi dào phía trước.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023: Tý đón phúc khí nhân đôi, Mùi mang phú quý về nhà, Sửu giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/12/2023, tuổi Sửu cần phải giữ được sự khiêm tốn cần thiết vào thời điểm này, chớ tự coi mình là nhất. Bản mệnh cần phải lắng nghe ý kiến của người khác cũng như suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định.

Người làm lãnh đạo không nên lợi dụng quyền thế của mình để gây khó dễ cho mọi người xung quanh. Nếu muốn tập thể phát triển, con giáp này cần tạo cơ hội cho các cá nhân thể hiện ý kiến, năng lực của bản thân.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, vợ chồng bản mệnh nên sắp xếp thời gian để hâm nóng lại mối quan hệ. Những kỷ niệm đẹp rất có tác dụng trong việc gắn kết mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 23/12/2023: Tý đón phúc khí nhân đôi, Mùi mang phú quý về nhà, Sửu giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày liên tiếp (22/12-26/12/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, cát lành hội tụ, tài lộc nhảy số, giàu to không tưởng

5 ngày liên tiếp (22/12-26/12/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, cát lành hội tụ, tài lộc nhảy số, giàu to không tưởng

5 ngày liên tiếp (22/12-26/12), 3 con giáp sau được dự đoán vượng tài, có quý nhân giúp đỡ, cơ hội giàu sang đổi đời chỉ trong tầm tay.

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