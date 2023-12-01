Tử vi ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023: Mão vận may ập đến, Dần tiền vào như nước, Thìn vét cạn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 14:33

Theo tử vi ngày 2/12, 3 con giáp sau đón vận thế thịnh vượng giàu sang, tiền bạc tăng phơi phới, chuyển mình phú quý không ngờ.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hiểu rõ chuyện bản thân đang làm.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không muốn người khác xen vào chuyện bạn đang làm. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm dù cho có sóng gió, nhưng bạn vẫn cố gắng vượt qua. 

Tài lộc: Nổi bật về khả năng tư duy, đầu tư sinh lời lớn.   

Sức khoẻ: Không thích những môn thể lực nhiều, chỉ thích tập dưỡng sinh.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023: Mão vận may ập đến, Dần tiền vào như nước, Thìn vét cạn tài lộc của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có tính cách độc lập, nhanh nhạy và kiên định. Khi đã quyết định việc gì, bản mệnh sẽ không dễ dàng bị lung lay. Dù khó khăn thế nào, tuổi Dần cũng cố gắng hết sức để vượt qua.

Tử vi dự báo rằng từ 2/12, người tuổi Dận có tài lộc dồi dào, vận may đến liên tiếp. Bản mệnh có cát tinh chiếu rọi nên dễ dàng vượt qua các thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. Đây là thời điểm tốt để tuổi Dần bắt đầu những dự định, kế hoạch mới. Con giáp này được Trời ban may mắn, sức khỏe dồi dào nên công việc diễn ra suôn sẻ, không gặp trở ngại, càng cuối năm càng vượng phát.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023: Mão vận may ập đến, Dần tiền vào như nước, Thìn vét cạn tài lộc của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Thìn nhận được nhiều tin vui khi công việc được hoàn thành vô cùng xuất sắc. Chính vì thế, con giáp này xứng đáng khi nhận được khen thưởng và sự bồi dưỡng để lên vị trí cao hơn. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này.

Vận trình tài lộc của tuổi Thìn khá tươi sáng. Cơ hội đầu tư thu lợi nhuận đang bày ra trước mắt. Tất nhiên vẫn sẽ có nhiều thách thức, nhưng đó đều là những điều cần phải vượt qua. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng khá vượng sắc. Người độc thân có sự chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải ổn thỏa.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023: Mão vận may ập đến, Dần tiền vào như nước, Thìn vét cạn tài lộc của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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