Tử vi ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023: Hợi may mắn đổi đời, Ngọ phú quý gấp bội, Mão tài lộc cực vượng

Tử vi ngày 16/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn được việc bản thân yêu thích.

Tình cảm: Người tuổi Hợi không hẹn hò, không yêu đương với ai làm bạn thấy xấu hổ.

Công việc: Người tuổi Hợi không còn lo lắng về công việc.

Tài lộc: Vững mạnh kinh tế, cố gắng xây dựng nguồn lực dồi dào.

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ béo, gây khó chịu khi tiêu hoá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, làm việc cũng nhanh nhẹn. Khi người khác còn đang thăm dò, thử nghiệm, tuổi Ngọ đã lao vào hành động, làm việc trực tiếp. Cũng bởi vậy, tuổi Ngọ thường đón đầu được thời cơ, trong chuyện phát tài cũng thế.

Họ rất thuận lợi trong việc nhìn nhận cơ hội lại là người có trí tuệ, tài năng, hiểu được đạo lý đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đó là lý do mà chỉ cần nắm được cơ hội phát tài, tuổi Ngọ sẽ không bỏ qua, dễ giàu có, phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 16/12/2023, tuổi Mão hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và tiến hành những kế hoạch đã đặt ra. Thời điểm này, bản mệnh có thể dựa vào sức của chính bản thân để đem lại một khoản lợi ổn định, cải thiện cuộc sống.

Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, chịu khó chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cấp trên luôn yêu mến một nhân viên sẵn sàng xông pha, thử thách bản thân, không ngại đối diện với khó khăn như bản mệnh.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay con giáp này nếu có việc cần thiết phải đi xa có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.