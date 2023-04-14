Tử vi ngày mai, thứ Bảy 14/4/2023, gọi tên 3 con giáp được Thần Tài cho lộc, phất lên như vũ bão, của cải đầy ắp, may mắn tình tiền liên tục

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Uy tín, danh dự mà bản mệnh xây dựng bấy lâu vô tình bị huỷ hoại bởi những lời đồn đoán của kẻ không hiểu chuyện. Khuyên con giáp này nên dùng hành động thực tiễn để chứng minh cho người khác thấy chứ không phải là tranh cãi quyết liệt.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà trong ngày, tuổi Hợi vẫn có được những khoản thu rủng rỉnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Tuổi Tỵ và nửa kia đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn cùng nhau sau khoảng thời gian sóng gió ập tới. Đó là nhờ vào tình yêu chân thành của bản mệnh đã cảm hoá được tính cách nóng nảy của họ.

Tuổi Kỷ Tỵ: Đừng quên tìm đến sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Tuổi Tân Tỵ: Khó giữ được bình tĩnh trước những vấn đề phát sinh bất ngờ.

Màu sắc vượng vận: Đỏ

Quý nhân: Tuổi Ngọ

Con số may mắn: 2, 10

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 4 dương lịch 2023 là thời điểm vận may sáng sủa, rộng mở đối với người tuổi Sửu. Những kế hoạch, dự định đang trì trệ ở thời điểm hiện tại sẽ có thể gặt được những thành tựu ban đầu vào thời gian này. Với năng lực xử lý thiên bẩm và đức tính kiên trì, người tuổi Sửu có thể bứt phá vượt qua mọi rào cản mà không sợ trầy vi tróc vẩy.

Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu trong tháng mới là hãy có kế hoạch dài hạn, chuẩn bị chu đáo trước mọi tình huống phát sinh trong đầu tư, kinh doanh để tránh rủi ro bất ngờ.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu với bản tính chân thành sẽ may mắn được nửa kia thấu hiểu, cảm thông và yêu thương trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 15/4 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp tiến triển hanh thông. Quý Nhân giúp người tuổi này giải quyết một số vấn đề chưa khắc phục được trước đó.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Con giáp này có thể gây ấn tượng với lãnh đạo và nhận được nhiều tiền thưởng hơn. Bên cạnh đó, việc hợp tác với bạn bè giúp bạn nâng cao nguồn thu nhập một cách nhanh chóng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt. Bạn với người ấy có những điểm khác biệt to lớn, đồng thời không ai thuyết phục đối phương. Nếu không sớm giải quyết vấn đề này, cả hai khó lòng mà đi cùng nhau trên con đường hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

