Tử vi ngày mai, thứ Bảy 14/4/2023: 3 tuổi này phú quý ùa về tận cửa nhà không lấy không được, thu vàng về két, thu tiền về tay,

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 15:27

Tử vi cho biết trong ngày mai 14/4, những con giáp sau có căn phú quý, đón nhận tài lộc bất ngờ.

Tuổi Mùi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Dù đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay là làm công ăn lương thì bản mệnh vẫn có một ngày làm việc lý tưởng. Cấp trên tin tưởng giao cho tuổi Mùi một vài trọng trách mới, đủ để con giáp này phát huy năng lực bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều phiền não. Trong mối quan hệ gia đình, con giáp này và nửa kia vô tình nảy sinh những bất đồng trong lý tưởng sống song lại không tìm được cách để dung hoà. Tình cảm theo đó cứ thế rạn nứt trước mắt của hai người.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng. Đầu óc kinh doanh và khả năng quản lý tài chính thông minh giúp bản mệnh hạn chế được những khoản phát sinh bất ngờ.

Tuổi Ất Mùi: Nên học cách lắng nghe của những người xung quanh.

Tuổi Kỷ Mùi: Hành xử xốc nổi, không thể kiên trì.

Màu sắc vượng vận: Xám

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 5, 9

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 14/4/2023: 3 tuổi này phú quý ùa về tận cửa nhà không lấy không được, thu vàng về két, thu tiền về tay, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 15/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với bạn, hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói. 

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn thị phi quay quanh, lời ăn tiếng nói hằng ngày nên cẩn trọng. 

Tình duyên: Người tuổi Thìn thường có suy nghĩ tiêu cực, đối phương bên cạnh bạn không mong muốn điều đó, luôn cố gắng đồng hành khi bạn khó khăn. 

Tài lộc: Tài lộc may mắn có được, hãy biết trân trọng những gì đang có và số tiền bản thân tự kiếm được. 

Sức khỏe: Quần áo mùa hè nên tìm hiểu kĩ thông tin chất liệu thành phẩm. 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 14/4/2023: 3 tuổi này phú quý ùa về tận cửa nhà không lấy không được, thu vàng về két, thu tiền về tay, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này hòa thuận với đồng nghiệp xung quanh và được nhiều giúp đỡ. Theo đó, việc có được tình bạn nơi công sở “như cá gặp nước”.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Con giáp này biết cách tăng thu nhập, giảm chi tiêu và không mua bất cứ thứ gì không cần thiết. Điều này giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền bạc cho bản thân. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Tam Hợp cục giúp tình cảm gia đình của bạn trở nên hài hòa, ấm áp. Bạn luôn cảm nhận được tình cảm yêu thương mà đối phương dành cho mình. 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 14/4/2023: 3 tuổi này phú quý ùa về tận cửa nhà không lấy không được, thu vàng về két, thu tiền về tay, - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 9h sáng mai (15/4/2023): 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, kiếm được bộn tiền, lộc bất tận hưởng đến mấy đời

Đúng 9h sáng mai (15/4/2023): 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, kiếm được bộn tiền, lộc bất tận hưởng đến mấy đời

Tử vi hôm nay ngày 15/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người cầm tinh con giáp sau tài vận hồng phát, cá Chép hóa Rồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tâm linh tử vi con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'