Tử vi ngày mai, thứ Bảy 14/4/2023: 3 tuổi này phú quý ùa về tận cửa nhà không lấy không được, thu vàng về két, thu tiền về tay,

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Dù đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay là làm công ăn lương thì bản mệnh vẫn có một ngày làm việc lý tưởng. Cấp trên tin tưởng giao cho tuổi Mùi một vài trọng trách mới, đủ để con giáp này phát huy năng lực bản thân.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng. Đầu óc kinh doanh và khả năng quản lý tài chính thông minh giúp bản mệnh hạn chế được những khoản phát sinh bất ngờ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều phiền não. Trong mối quan hệ gia đình, con giáp này và nửa kia vô tình nảy sinh những bất đồng trong lý tưởng sống song lại không tìm được cách để dung hoà. Tình cảm theo đó cứ thế rạn nứt trước mắt của hai người.

Tuổi Ất Mùi: Nên học cách lắng nghe của những người xung quanh.

Tuổi Kỷ Mùi: Hành xử xốc nổi, không thể kiên trì.

Màu sắc vượng vận: Xám

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 5, 9

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 15/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với bạn, hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn thị phi quay quanh, lời ăn tiếng nói hằng ngày nên cẩn trọng.

Tình duyên: Người tuổi Thìn thường có suy nghĩ tiêu cực, đối phương bên cạnh bạn không mong muốn điều đó, luôn cố gắng đồng hành khi bạn khó khăn.

Tài lộc: Tài lộc may mắn có được, hãy biết trân trọng những gì đang có và số tiền bản thân tự kiếm được.

Sức khỏe: Quần áo mùa hè nên tìm hiểu kĩ thông tin chất liệu thành phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này hòa thuận với đồng nghiệp xung quanh và được nhiều giúp đỡ. Theo đó, việc có được tình bạn nơi công sở “như cá gặp nước”.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Con giáp này biết cách tăng thu nhập, giảm chi tiêu và không mua bất cứ thứ gì không cần thiết. Điều này giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền bạc cho bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Tam Hợp cục giúp tình cảm gia đình của bạn trở nên hài hòa, ấm áp. Bạn luôn cảm nhận được tình cảm yêu thương mà đối phương dành cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.



