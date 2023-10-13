Tử vi ngày mai, thứ Bảy (14/10/2023): 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 14/10/2023, tuổi Tỵ được dự báo có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, giúp củng cố vị thế trong tập thể.

Vận trình tình cảm tốt đẹp, bản mệnh và nửa kia có thời gian ở cạnh nhau, tuy chưa dài nhưng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, xã giao, tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

Tuy nhiên, lợi thế và những gì tuổi Tỵ đang đạt được cũng trở thành lý do khiến tiểu nhân ghen tị. Nay nếu có kế hoạch đầu tư, sử dụng tiền bạc thì nên thận trọng, đừng bốc đồng mà tạo cơ hội cho kẻ xấu. Luôn luôn cẩn trọng trong mọi việc, tuy hơi mất thời gian nhưng bản mệnh sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường tỏ ra tự tin và mạnh mẽ trong nhiều tình huống. Bản mệnh thích đối mặt với những thử thách và có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng. Trí tưởng tượng của người tuổi Sửu cũng rất phong phú và sáng tạo. Với những người theo đuổi nghệ thuật, văn hóa hay công việc đòi hỏi sáng tạo thì đây chính là một lợi thế.

Những người tuổi Sửu luôn lạc quan và thận trọng. Cho dù có gặp phải chuyện gì đó khó khăn thì bản mệnh vẫn có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu sẽ vượt qua nghịch cảnh, từ đó có bước chuyển mình mạnh mẽ trong công việc. Không chỉ chủ động tìm kiếm cơ hội mới, người tuổi Sửu còn có bước tiến tốt trong công việc và đạt hiệu suất cao.

Khi tích lũy được kinh nghiệm và nâng cao được năng lực, người tuổi Sửu nhận được cơ hội tốt. Nhờ thể hiện được những khả năng nổi trội mà bản mệnh có bước tiến lớn trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 14/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay đạt được kết quả tốt, đạt nhiều chiến thắng trong công việc.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân có nhiều chiến lược hấp dẫn dành cho đối tác, bạn nhận được sự tin tưởng từ nhiều người.

Tình cảm: Tình cảm bạn dạt dào, luôn rõ ràng trong từng khoảnh khắc.

Tài lộc: Tinh thần quyết liệt trong quá trình đầu tư, bạn thể hiện rõ sự hiểu biết của bản thân để mang lại lợi nhuận cao.

Sức khoẻ: Tinh thần kiên cường, làm việc tập trung cao, sức khỏe luôn ở trạng thái tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.