Tử vi ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): Ngọ có vận kim tiền, Dậu được thăng tiến trong công việc, Tuất nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người khác

Có lẽ sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khó có thể phát triển thuận lợi trong tuần này, bởi xung quanh bạn thường xuyên tập trung những kẻ không đáng tin cậy. Đừng để những lời bàn ra tán vào làm lung lạc ý chí của mình, bởi bạn là người hiểu rõ định hướng của bản thân mình nhất.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Chuyện tài lộc có phát triển lạc quan vào giữa tuần, vì thế mà bạn cần tranh thủ khoảng thời gian này để bắt tay vào các kế hoạch kiếm tiền. Có thể quá trình này bạn sẽ vướng phải nhiều khúc mắc, song chỉ cần dần dần tháo gỡ thì đâu khắc có đó, tiền sẽ dần chảy về túi.

Phương diện tình cảm của người đã lập gia đình cũng khá êm đềm, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ nửa kia luôn là hậu phương đáng tin cậy, giúp bạn có thêm sức mạnh đối diện với khó khăn. Vì thế, con giáp này hãy tâm sự với người ấy nhiều hơn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuần này chính là “thời cơ” mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc của bạn sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn.

Khi đã kiểm soát được tính nóng giận, hạn chế gây hấn với mọi người xung quanh, nhân duyên của họ sẽ dần chuyển biến tích cực hơn. Bản mệnh sẽ gặp được những người đồng đội tốt, mang đến cơ hội tốt để phát triển và tiến bước.

Tài lộc của người tuổi Dậu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian trước khi, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân. Khi đã xây được nền móng vững chắc, được cấp trên ghi nhận nỗ lực, công việc về sau sẽ càng thuận lợi hơn, hứa hẹn nhiều tin vui.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, đường thăng tiến của tuổi Tuất đang mở ra. Bản mệnh đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai. Những lời tán thưởng cũng là động lực để con giáp này tiến xa hơn.

Tuổi Tuất còn có một ngày may mắn về phương diện tài lộc. Con giáp này có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình bên cạnh nguồn thu từ công việc chính, mặc dù nó không quá nhiều là mấy nhưng cũng giúp giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Đặc biệt, vận trình tình duyên của tuổi Tuất được dự báo vượng sắc, ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Con giáp này cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân không quá vội vàng mà vẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.