Tử vi ngày mai, thứ Ba (3/10/2023): Sửu thận trọng trong công việc, Tý tài lộc đến như mưa, Mùi tiền tình như ý

Tử vi ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu kiên nhẫn với những người lần đầu nắm bắt công việc.

Công việc: Người tuổi Sửu có công việc tốt, làm sếp của nhiều người, bạn là người sếp được nhiều người ngưỡng mộ, luôn biết cách chỉ bảo nhân viên.

Tài lộc: Đặt nặng vấn đề tiền bạc, bạn luôn cố gắng cải thiện tài chính hiện tại.

Sức khỏe: Duy trì thức uống có lợi cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý có tầm nhìn tốt, tích cực thể hiện bản thân, có dũng khí đối mặt với các thử thách nên thành quả đạt được không nhỏ. Tý có khả năng chịu đựng căng thẳng rất tốt, dù có gặp phải những cú sốc ngoài đời và gặp phải chuyện buồn thì con giáp tuổi Tý cũng sẽ nhanh chóng tìm lại sự cân bằng, tự chữa lành các vết thương và tiếp tục nỗ lực vươn tới.

Thứ Ba (3/10/2023), Tý nắm bắt cơ hội để thể hiện tham vọng của mình, con đường làm giàu trở nên suôn sẻ hơn, tài lộc đến như mưa, cuộc sống sung túc, quý nhân tấn tới.

Thời gian này, nếu biết nắm bắt cơ hội thì nhất định tài lộc tăng gấp trăm lần, có thể tậu nhà sang, xe xịn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới 3/10/2023 của 12 con giáp trong công việc, tuổi Mùi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là nữ giúp tháo gỡ được những vấn đề làm khó bản mệnh bấy lâu. Nhân lúc này, con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội khẳng định bản thân.

Cuối ngày, tiền bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là bản mệnh biết thế mạnh của mình là gì và giành ưu thế khi cạnh tranh nên thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi đón nhân duyên khá vượng. Nữ giới sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam giới ở phương diện này. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp.

Nhân duyên tới khá bất ngờ, song con giáp này cũng cần ghi nhớ bài học về lòng chung thủy, chớ đứng núi này trông núi nọ. Người đã có đôi hay đã lập gia đình nên có sự tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.