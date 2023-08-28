Tử vi ngày mai, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp tài lộc vượng phát, vạn điều hanh thông, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 17:33

Từ sau 29/8, 3 con giáp sau đầu tư làm ăn gặp được cơ hội tốt, tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 29/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tài lộc ổn định. 

Công việc: Tuổi Ngọ bạn sẽ thể hiện khả năng tự chủ và quyết đoán trong công việc, cẩn trọng tránh  sự mâu thuẫn có thể nảy sinh.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm sẽ đối mặt với thử thách, biết lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời để giữ cho mối quan hệ cân bằng.

Tài lộc: Hôm nay,  tài lộc khá ổn định. Tuy nhiên, cần tránh đầu tư vào những dự án rủi ro và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia tài chính.

Sức khỏe:  Sức khỏe khá ổn định, nhưng hãy tránh căng thẳng quá mức, tập trung vào việc duy trì thể lực và tinh thần lúc này.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp tài lộc vượng phát, vạn điều hanh thông, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 29/8/2023 hôm nay, tuổi Mão vận quý nhân khá vượng, các mối quan hệ xã giao trong ngày cũng hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh đi đâu cũng gặp được người tốt, có người nâng đỡ. Nhờ vậy, những khó khăn trước đó đều được tháo gỡ ổn thỏa.

Tuy nhiên vận trình tài lộc có điềm báo hao hụt, thất thoát không ít tiền bạc. Trong mấy ngày nghỉ lễ, tuổi Mão chi tiêu nhiều hơn dự định nên cần xem xét lại càng sớm càng tốt để kịp thời điều chỉnh, không để tiền bạc thất thoát thêm nữa.

Tình cảm êm ả khi các cặp đôi ngày càng hòa hợp, cùng nhau xây dựng mối quan hệ gắn kết và bền chặt hơn. Người độc thân dù chưa tìm được nửa kia cũng đừng vội lo lắng, có thể nhân duyên sẽ tới vào lúc bản mệnh không ngờ tới nhất.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi ngày mai, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp tài lộc vượng phát, vạn điều hanh thông, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng. Con giáp này không vì tiền của, vật chất mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của bản thân. Họ là những người sống có trách nhiệm với công việc, cuộc sống. Dù làm bất cứ việc gì, tuổi Tuất cũng sẽ ưu tiên lợi ích của tập thể. Họ luôn có những màn thể hiện ấn tượng, được cấp trên và đồng nghiệp công nhận năng lực.

Tử vi dự báo rằng từ sau 29/8, tuổi Tuất có nhiều cơ hội chứng tỏ năng lực của bản thân. Con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên đường thăng tiến thênh thang. Một số người có thể nhận thêm công việc, dự án mới hoặc được chuyển tới vị trí tốt hơn.

Người đầu tư làm ăn cũng gặp được cơ hội tốt, chọn đúng dự án. Nhờ đó, tương lai có thể thu về khoản lợi lớn.

Người làm kinh doanh buôn may bán đợi, lời lãi ngày một tăng.

Tuổi Tuất chỉ cần chăm chỉ, không bỏ lỡ các cơ hội thì khả năng tăng lương, thêm thưởng sẽ nắm chắc trong tay.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp tài lộc vượng phát, vạn điều hanh thông, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (29/8-30/8/2023), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (29/8-30/8/2023), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi vào 2 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.