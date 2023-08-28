Tử vi ngày mai, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp tài lộc vượng phát, vạn điều hanh thông, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Tử vi hôm nay ngày 29/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tài lộc ổn định.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm sẽ đối mặt với thử thách, biết lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời để giữ cho mối quan hệ cân bằng.

Công việc: Tuổi Ngọ bạn sẽ thể hiện khả năng tự chủ và quyết đoán trong công việc, cẩn trọng tránh sự mâu thuẫn có thể nảy sinh.

Tài lộc: Hôm nay, tài lộc khá ổn định. Tuy nhiên, cần tránh đầu tư vào những dự án rủi ro và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia tài chính.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định, nhưng hãy tránh căng thẳng quá mức, tập trung vào việc duy trì thể lực và tinh thần lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 29/8/2023 hôm nay, tuổi Mão vận quý nhân khá vượng, các mối quan hệ xã giao trong ngày cũng hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh đi đâu cũng gặp được người tốt, có người nâng đỡ. Nhờ vậy, những khó khăn trước đó đều được tháo gỡ ổn thỏa.

Tuy nhiên vận trình tài lộc có điềm báo hao hụt, thất thoát không ít tiền bạc. Trong mấy ngày nghỉ lễ, tuổi Mão chi tiêu nhiều hơn dự định nên cần xem xét lại càng sớm càng tốt để kịp thời điều chỉnh, không để tiền bạc thất thoát thêm nữa.

Tình cảm êm ả khi các cặp đôi ngày càng hòa hợp, cùng nhau xây dựng mối quan hệ gắn kết và bền chặt hơn. Người độc thân dù chưa tìm được nửa kia cũng đừng vội lo lắng, có thể nhân duyên sẽ tới vào lúc bản mệnh không ngờ tới nhất.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng. Con giáp này không vì tiền của, vật chất mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của bản thân. Họ là những người sống có trách nhiệm với công việc, cuộc sống. Dù làm bất cứ việc gì, tuổi Tuất cũng sẽ ưu tiên lợi ích của tập thể. Họ luôn có những màn thể hiện ấn tượng, được cấp trên và đồng nghiệp công nhận năng lực.

Tử vi dự báo rằng từ sau 29/8, tuổi Tuất có nhiều cơ hội chứng tỏ năng lực của bản thân. Con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên đường thăng tiến thênh thang. Một số người có thể nhận thêm công việc, dự án mới hoặc được chuyển tới vị trí tốt hơn.

Người đầu tư làm ăn cũng gặp được cơ hội tốt, chọn đúng dự án. Nhờ đó, tương lai có thể thu về khoản lợi lớn.

Người làm kinh doanh buôn may bán đợi, lời lãi ngày một tăng.

Tuổi Tuất chỉ cần chăm chỉ, không bỏ lỡ các cơ hội thì khả năng tăng lương, thêm thưởng sẽ nắm chắc trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.