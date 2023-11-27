Tử vi ngày mai, thứ Ba 28/11/2023: Mão thu nhập dồi dào, Dậu có vận kim tiền, Thìn làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 14:33

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 28/11/2023, 3 con giáp này sự nghiệp hanh thông, tiền tài tự tìm tới tận cửa, cần nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão chăm lo bản thân chu đáo, làm việc cẩn thận. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão thường làm việc cẩn thận, chu đáo từng công việc.   

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão đau buồn vì chuyện tình đỗ vỡ.

Tài lộc: Giải quyết tài chính không thoả đáng.

Sức khoẻ: Không làm việc kiệt sức, mệt mỏi nhiều.  

Tử vi ngày mai, thứ Ba 28/11/2023: Mão thu nhập dồi dào, Dậu có vận kim tiền, Thìn làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu lạc quan, tốt bụng, trung thực, nhiệt tình và đáng tin cậy. Con giáp này giỏi xử lý các mối quan hệ xã hội, luôn được mọi người yêu quý.

Tử vi dự báo rằng trong ngày mai 28/11, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, phước lành.

Sự nghiệp của bản mệnh được cải thiện, tài lộc dồi dào, thành công rực rỡ. Nhờ đó, vận tài chính của tuổi Dậu cũng có sự thăng hoa, không cần lo lắng nhiều.

Vận trình tình duyên của người tuổi Dậu có sự phát triển thuận lợi. Người độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực. Người có cặp có đôi ổn định mối quan hệ.

Tử vi ngày mai, thứ Ba 28/11/2023: Mão thu nhập dồi dào, Dậu có vận kim tiền, Thìn làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Thìn đón vận may khá lớn ở hầu hết các phương diện. Bản mệnh luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Ngày này con giáp còn có thể gia tăng ngân sách của mình khi nhận được nhiều khoản thu lớn. Con giáp này có thể nghĩ tới việc đầu tư hoặc tham gia dự án nào đó cùng bạn bè, hoặc bản mệnh cũng có thể bỏ vốn kinh doanh, bắt đầu phát triển từng bước một sẽ đạt được thành tựu nhưng mong muốn.

Tình cảm tương đối ổn định, cả hai có thể biến mọi thứ thêm lãng mạn bằng một buổi hẹn hò ngọt ngào vào tối nay. Mối quan hệ thường xuyên được hâm nóng và vun vén sẽ luôn bền vững cho dù cả hai đều là người bận rộn với công việc riêng.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Tử vi ngày mai, thứ Ba 28/11/2023: Mão thu nhập dồi dào, Dậu có vận kim tiền, Thìn làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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