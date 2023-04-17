Tử vi ngày mai, thứ Ba (18/4/2023): 3 con giáp này chuẩn bị phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 18/4/2023 hôm nay, tuổi Sửu gặp nhiều trở ngại. Con giáp này thiếu sự chủ động trong công việc, lại không khéo thể hiện mình nên chưa thể khiến cấp trên hài lòng.

May mắn, vận trình tình cảm lại tươi sáng với những cảm xúc ngọt ngào từ tình yêu. Cả bản mệnh và đối phương đều dành cho đối phương tình cảm chân thành, làm hết sức để bảo vệ hạnh phúc này. Mối quan hệ nhờ vậy cũng vô cùng bền chắc.

Ngoài ra, còn có tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt khiến tuổi Sửu bị nghi ngờ, phủ nhận. Lời khuyên dành cho con giáp này là tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ kẻo vướng họa thị phi. Hạn chế nhiều lời khi nóng giận, nhất là những lời phán xét người khác.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý bị Tương Xung án ngữ nên hôm nay được coi là một ngày nhiều khó khăn và vất vả với con giáp này. Bản mệnh phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá sức mình nhưng lại không thể chối từ.

Đã vậy, Tý còn liên tục vấp phải những hành động gây khó dễ từ đồng nghiệp. Nguyên nhân đến từ những khúc mắc giữa cả hai từ trước đó. Bạn có tài nhưng lại kiêu ngạo nên làm mất lòng không ít cộng sự, thiếu sự kết nối với mọi người.

Thủy – Hỏa bất dung, mối quan hệ của bạn và người ấy hay gặp trục trặc, dễ rạn nứt vì đủ chuyện lớn nhỏ. Những trận cãi vã cứ kéo dài không ngớt. Bạn cần phải bình tĩnh hơn trong xử lý tình huống, tránh nóng nảy mà mọi chuyện tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi vui hôm nay ngày 18/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất hôm nay tìm kiếm cơ hội học tập mới ở nước ngoài.

Công việc: Tiến độ công việc người tuổi Tuất ổn định, bạn tìm kiếm thêm cơ hội học tập, trau dồi kĩ năng chuyên môn ở nước ngoài.

Tình duyên: Người tuổi Tuất tình cảm chưa nổi bật, vẫn muốn cuộc sống độc thân, chưa nghĩ đến kết hôn.

Tài lộc: Tài lộc đạt được nhiều thành tựu trong học tập mới, có xuất học bổng bất ngờ.

Sức khỏe: Bàn chân nứt nẻ, nên thăm khám bác sĩ chuyên môn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm