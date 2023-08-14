Tử vi ngày mai, thứ Ba (15/8/2023): Thân có nhiều khoản thu nhập thụ động, Sửu sự nghiệp khởi sắc, Mão tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 14/08/2023 17:40

Tử vi ngày 15/8/2023, cho thấy 3 con giáp sau sẽ có một ngày may mắn, sự nghiệp và tiền tài đều tiến triển tốt.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 15/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân ứng xử khéo léo nơi công sở. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân ứng xử khéo léo, giúp cho bạn có công việc tốt, thuận lợi nơi công sở.

Tình duyên: Tìm người người tâm sự nhưng chưa có, bạn thường cô đơn một mình vào ban đêm.  

Tài lộc: Tài năng tăng thu nhập mỗi ngày được nâng cao hơn, kiếm thêm nhiều khoản thu nhập thụ động tốt.     

Sức khỏe: Hạn chế uống nước có cồn nhiều ngày, không tốt cho dạ dày.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (15/8/2023): Thân có nhiều khoản thu nhập thụ động, Sửu sự nghiệp khởi sắc, Mão tài lộc vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão rất thông minh và sáng dạ. Cho dù gặp phải vấn đề gì bản mệnh cũng có thể bình tĩnh và xử lý đâu ra đấy. Bản mệnh là con giáp có chí lớn, vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Thường thì những việc người khác cho là rất khó khăn lại trở nên đơn giản nếu được giao vào tay người tuổi Mão. Vì vậy, bản mệnh luôn nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, người tuổi Mão là người cực kỳ nhạy cảm. Bản mệnh dễ dàng đoán biết được cảm xúc và suy nghĩ của người đối diện.

Những ưu điểm này kết hợp với nhau, khiến bản mệnh nhanh chóng trở thành cánh tay trái của người làm lãnh đạo, lãnh đạo luôn trọng dụng, dành cho bản mệnh sự tin tưởng gần như là tuyệt đối, giao cho bản mệnh những công việc cực kỳ quan trọng.

Người tuổi Mão sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng trong công việc, vị trí của bản mệnh là không thể thay thế được.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (15/8/2023): Thân có nhiều khoản thu nhập thụ động, Sửu sự nghiệp khởi sắc, Mão tài lộc vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 15/8/2023, tuổi Sửu sẽ có một ngày may mắn trong công việc, sự sáng tạo và khả năng vượt trội sẽ giúp bản mệnh đạt được nhiều thành tích khả quan, tự mở rộng đường tiến thân cho mình.

Ngày này cũng rất thích hợp để con giáp này tăng cường hợp tác, mở rộng mối quan hệ làm ăn, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho lĩnh vực của mình. Bản mệnh nhìn ra thời cơ nằm ở đâu và tập trung theo hướng đó, vượt xa cả đối thủ.

Về tình cảm, mối quan hệ hiện tại dường như đang có ảnh hưởng rất tích cực đến bản mệnh. Chỉ cần luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thay đổi nó mang lại thì con giáp này sẽ nhận ra rất nhiều giá trị quý giá từ tình yêu của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tử vi ngày mai, thứ Ba (15/8/2023): Thân có nhiều khoản thu nhập thụ động, Sửu sự nghiệp khởi sắc, Mão tài lộc vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (14/8/2023): Mão có vận may bất ngờ, Mùi trời sinh siêng năng, Dần không chùn bước trước khó khăn

Tử vi hôm nay, thứ Hai (14/8/2023): Mão có vận may bất ngờ, Mùi trời sinh siêng năng, Dần không chùn bước trước khó khăn

Theo bản đồ tử vi hôm nay, 3 con giáp sau có vận trình công việc - tài lộc biến chuyển nhất trong 12 con giáp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 48 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 54 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người