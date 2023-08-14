Tử vi ngày mai, thứ Ba (15/8/2023): Thân có nhiều khoản thu nhập thụ động, Sửu sự nghiệp khởi sắc, Mão tài lộc vượng phát

Tử vi ngày 15/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân ứng xử khéo léo nơi công sở.

Tình duyên: Tìm người người tâm sự nhưng chưa có, bạn thường cô đơn một mình vào ban đêm.

Công việc: Công việc người tuổi Thân ứng xử khéo léo, giúp cho bạn có công việc tốt, thuận lợi nơi công sở.

Tài lộc: Tài năng tăng thu nhập mỗi ngày được nâng cao hơn, kiếm thêm nhiều khoản thu nhập thụ động tốt.

Sức khỏe: Hạn chế uống nước có cồn nhiều ngày, không tốt cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất thông minh và sáng dạ. Cho dù gặp phải vấn đề gì bản mệnh cũng có thể bình tĩnh và xử lý đâu ra đấy. Bản mệnh là con giáp có chí lớn, vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Thường thì những việc người khác cho là rất khó khăn lại trở nên đơn giản nếu được giao vào tay người tuổi Mão. Vì vậy, bản mệnh luôn nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, người tuổi Mão là người cực kỳ nhạy cảm. Bản mệnh dễ dàng đoán biết được cảm xúc và suy nghĩ của người đối diện.

Những ưu điểm này kết hợp với nhau, khiến bản mệnh nhanh chóng trở thành cánh tay trái của người làm lãnh đạo, lãnh đạo luôn trọng dụng, dành cho bản mệnh sự tin tưởng gần như là tuyệt đối, giao cho bản mệnh những công việc cực kỳ quan trọng.

Người tuổi Mão sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng trong công việc, vị trí của bản mệnh là không thể thay thế được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 15/8/2023, tuổi Sửu sẽ có một ngày may mắn trong công việc, sự sáng tạo và khả năng vượt trội sẽ giúp bản mệnh đạt được nhiều thành tích khả quan, tự mở rộng đường tiến thân cho mình.

Ngày này cũng rất thích hợp để con giáp này tăng cường hợp tác, mở rộng mối quan hệ làm ăn, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho lĩnh vực của mình. Bản mệnh nhìn ra thời cơ nằm ở đâu và tập trung theo hướng đó, vượt xa cả đối thủ.

Về tình cảm, mối quan hệ hiện tại dường như đang có ảnh hưởng rất tích cực đến bản mệnh. Chỉ cần luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thay đổi nó mang lại thì con giáp này sẽ nhận ra rất nhiều giá trị quý giá từ tình yêu của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.