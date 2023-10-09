Tử vi ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): Mùi tài chính dư dả, Tuất ăn nên làm ra, Dần vận trình có nhiều khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 15:58

Theo tử vi ngày 10/10/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi sau bước vào thời kỳ thịnh vượng, có nhiều khởi sắc, tha hồ phú quý sang giàu.

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày  mai 10/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay mang chuyện cũ ra nhắc lại với người yêu.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc cần nhiều kỹ năng, bạn luôn trau dồi kỹ năng.       

Tình cảm: Luôn mong tình cảm đông đầy, hạn chế nhắc chuyện cũ với người yêu.

Tài lộc: Tài chính thư thả, thoải mái chi tiêu cho cuộc sống.

Sức khoẻ: Cẩn trọng sức khoẻ dễ suy nhược khi bạn vận động mạnh.   

Tử vi ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): Mùi tài chính dư dả, Tuất ăn nên làm ra, Dần vận trình có nhiều khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi dự báo rằng ngày 10/10, vận trình của người tuổi Tuất bước vào thời kỳ thịnh vượng. Việc làm ăn của con giáp này phát triển rực rỡ. Bản mệnh dựa vào các mối quan hệ trước đó tìm được nguồn khách hàng mới và có thể ký kết thành công nhiều hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận cao.

Những kế hoạch mà bản mệnh ấp ủ bấy lâu sẽ sớm được thực hiện. Bản mệnh cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định nhưng nếu giữ được sự bình tĩnh thì sẽ sớm tìm ra giải pháp phù hợp. Dù làm gì, tuổi Tuất cũng có thể đạt thành công khiến người khác ngưỡng mộ.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): Mùi tài chính dư dả, Tuất ăn nên làm ra, Dần vận trình có nhiều khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 10/10/2023, vận trình tài chính của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Có vẻ như các khoản đầu tư trước đó của bản mệnh đã dần dần đem lại lợi nhuận đáng mừng.

Khi cầm khoản tiền rủng rỉnh trong tay, con giáp này nên có cách chi tiêu và đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí cho những mục đích không cần thiết. Chỉ khi có cách sử dụng tiền khôn ngoan, bản mệnh mới có thể giàu có về lâu về dài được.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Dần nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất 

Tử vi ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): Mùi tài chính dư dả, Tuất ăn nên làm ra, Dần vận trình có nhiều khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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