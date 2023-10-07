Tử vi ngày mai, Chủ nhật (8/10/2023) của 12 con giáp: Hợi có nhiều chuyện tình bất ngờ, Ngọ sự nghiệp bùng nổ dữ dội, Thìn đón vận may về phương diện tài lộc

Tử vi ngày 8/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có nhiều chuyện buồn không thể chia sẻ cùng ai.

Tài lộc: Biết cách vận dụng trí thông minh để tạo ra những nguồn tài chính lớn.

Sức khoẻ: Chạy bộ đường dài nên mang đủ nước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường thể hiện sự khiêm tốn trong cách cư xử. Họ là những chuyên gia trong giao tiếp và có kỹ năng tốt trong việc ứng xử với mọi người. Tuy nhiên, họ cũng có thể trở nên quá kén chọn và tự quyết, đặc biệt khi những người xung quanh làm sai những điều nhỏ nhặt. Tuy nhiên, họ thường ít khi xảy ra mâu thuẫn với người khác và biết cách xây dựng, duy trì các mối quan hệ.

Người tuổi Ngọ thường được nhiều người yêu quý, giúp đỡ. Họ chân thành và tốt bụng với những người xung quanh. Họ luôn thể hiện sự năng động, niềm vui và nhiệt huyết. Trong thời gian từ 8/10, sự nghiệp phát triển của họ sẽ được nhiều quý nhân ủng hộ. Nhờ tính cách nhanh nhẹn, họ còn biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi hơn. Người tuổi Ngọ có thể làm việc chăm chỉ và kiên trì, may mắn thường ủng hộ họ trong việc đạt được thành công và tích lũy nhiều của cải.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay ngày 8/10/2023, tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất.

Người làm công ăn lương thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bản mệnh cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trắc ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.