Tử vi ngày mai, Chủ nhật 31/12/2023: Sửu vận đỏ theo chân, Mão phát tài cực to, Tý phất lên đổi đời

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 31/12/2023, công việc của tuổi Sửu đỡ vất vả hơn. Con giáp này không lo bị người khác ăn hiếp hay qua mặt, chỉ cần làm tốt thì cấp trên khắc sẽ nâng đỡ. Người làm quan chức, quản lý, lãnh đạo thì có uy quyền, nói được làm được, ai cũng quý.

Vận trình tình cảm lại có phần đi xuống. Dù cho đi rất nhiều nhưng có lẽ cách cho không đúng cũng có thể khiến cho mối quan hệ đi vào bế tắc. Người có gia đình thì ấm ức vì những chuyện nhỏ, thường xuyên cáu gắt, nóng tính.

Bản mệnh là người có tài, hiểu biết nhiều lĩnh vực, điều đó giúp tuổi Sửu dễ dàng thích nghi với mọi khó khăn trong việc kiếm tiền. Dù hiện tại thu nhập chưa được như ý bản mệnh nhưng ít ra vẫn hơn bao người, không phải chạy vạy đó đây.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn được đánh giá cao ở mọi nơi họ xuất hiện bởi sự thông minh, mưu trí và con mắt nhìn xa trông rộng. Họ cực kỳ nhạy bén nên luôn thành công ở các lĩnh vực đòi hỏi sự tính toán chính xác hoặc kinh doanh. Người cầm tinh con mèo còn có khả năng giao tiếp tốt nên luôn nhận được sự yêu mến từ mọi người xung quanh.‏

Ngày mới là lúc người tuổi Mão đã vượt qua được những thử thách khó khăn trong khoảng thời gian trước. Tuổi Mão nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân, đường công danh nhiều cơ hội mới, tài chính cũng thăng hạng đáng kể. Những bước đột phá trong sự nghiệp như thăng tiến, nhận thưởng, đổi công việc tốt hơn có thể đến với người cầm tinh con mèo trong thời gian này.

Nhờ chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ nên một khi người tuổi Mão tập trung hết sức lực vào công việc, họ sẽ đạt được thành quả vượt mong đợi. Đây là lúc họ có thể hài lòng với cuộc sống khi vạn sự hanh thông, tiền tài đều dư dả ít phải lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 31/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý khó khăn khi không thể giải bày cùng với ai.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay không thích chia sẻ nhiều, bạn chủ động làm chủ công việc bản thân yêu thích.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm bạn không chia sẻ được cùng người thương.

Tài lộc: Tài lộc nhiều bất lợi, nhưng không đáng kể.

Sức khoẻ: Cố gắng dành thời gian buổi chiều cho thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.