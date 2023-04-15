Tử vi ngày mai, Chủ nhật 16/4/2023: Tý ăn nên làm ra, Tỵ vạn sự hanh thông, Sửu tài lộc dư dả

Tuổi Tý được Tam Hợp cục độ mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngày này. Bản mệnh may mắn làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ nhờ bản tính hòa đồng, dĩ hòa vi quý của mình.

Mặc dù các mối quan hệ xung quanh hòa thuận nhưng bản mệnh lại cảm thấy không hài lòng với chuyện tình yêu của mình. Dường như giữa con giáp này và người ấy còn nhiều bất đồng. Ngũ hành xung khắc chỉ càng khiến mâu thuẫn giữa cả hai thêm sâu sắc.

Hơn thế nữa, với tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao nên con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Có thể nói bạn đang bước những bước tiến rất vững chắc trên đường tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chúc mừng Sửu vì tuần này các bạn có Dịch Mã chiếu cố nên công việc cũng phần nào đỡ vất vả hơn trước, cứ chịu khó là có tiền về tay.

Tuổi này nổi tiếng là người tham việc, không thích ngơi tay vì biết bản thân còn yếu kém nên phải cố gắng. Người nào làm du lịch, vận tải hoặc đi công tác xa, đi nước ngoài làm ăn sẽ cực may mắn, tuần này công việc vạn sự như ý, đi xa về gần bình an.

Tuổi này cuối tuần có tin vui liên quan đến lương thưởng, chức quyền nhờ Chính Tài trợ cấp. Một số người còn mày mò thêm công việc ngoài giờ nên cũng có đồng ra đồng vào, không bị hao hụt quá nhiều tiền.

Tình duyên của tuổi này thi thoảng có trục trặc cũng chỉ vì bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền. Sửu không có thời gian quan tâm người thân, người yêu. Bạn nên tâm sự nhiều hơn để mọi người thông cảm cho mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay ba hoa với những thành quả hiện tại.

Công việc: Công việc người tuổi Tý đạt nhiều thành tích tốt, tuy nhiên bản tính ba hoa nên không được nhiều người yêu thích.

Tình duyên: Tình cảm đủ lớn sẽ giúp bạn biết buông bỏ và tha thứ cho lần đầu người ấy lầm lỡ.

Tài lộc: Tiền bạc nhận được lộc may mắn từ người thân tương trợ.

Sức khỏe: Chăm sóc sức khỏe bản thân chu đáo, thường ngủ đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet



(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm