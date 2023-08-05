Tử vi ngày mai (6/8/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này tài lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 05/08/2023 23:22

Tử vi ngày mới dự đoán, 3 con giáp sau các cơ hội thăng tiến hoặc phát triển trong sự nghiệp sẽ vẫy gọi.

Tuổi Tuất 

Tử vi hôm nay ngày 6/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất dễ chịu, giỏi chăm sóc người khác

Công Việc: Người tuổi Tuất thoải mái trong công việc, luôn hỗ trợ đội nhóm. 

Tình Cảm: Trong tình cảm, hạnh phúc bên cạnh người thân. 

Tài Lộc: Về mặt tài chính, đủ đầy tài chính, không nghĩ ngợi nhiều. 

Sức Khoẻ: Sức khoẻ ổn định, làm việc tốt.

Tử vi ngày mai (6/8/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này tài lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 6/8/2023 hôm nay mang lại tin vui trong công việc cho tuổi Sửu, các cơ hội thăng tiến hoặc phát triển trong sự nghiệp sẽ vẫy gọi. Vì vậy, nếu đang nắm giữ những suy nghĩ kìm hãm bản thân, đã đến lúc bản mệnh loại bỏ chúng.

Tâm trạng tốt, bản mệnh hào hứng với những điều mới mẻ. Đây có thể là cơ hội để bản mệnh ứng dụng các kỹ năng của mình vào một công việc mới. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng gặp nhiều thuận lợi.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giap này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày...

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi ngày mai (6/8/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này tài lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thăng trầm suốt cả mùa hè. Công việc của họ không mấy ổn định nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt.

Dù gặp bao nhiêu thất bại họ vẫn kiên trì đến cùng.

Từ ngày mai, bắt đầu bước sang thu cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy.

Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

Tử vi ngày mai (6/8/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này tài lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (Chủ Nhật, 6/8/2023), 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Kể từ ngày mai (Chủ Nhật, 6/8/2023), 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng .

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng