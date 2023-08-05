Tử vi ngày mai (6/8/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp này tài lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi hôm nay ngày 6/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất dễ chịu, giỏi chăm sóc người khác

Công Việc: Người tuổi Tuất thoải mái trong công việc, luôn hỗ trợ đội nhóm.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, đủ đầy tài chính, không nghĩ ngợi nhiều.

Sức Khoẻ: Sức khoẻ ổn định, làm việc tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 6/8/2023 hôm nay mang lại tin vui trong công việc cho tuổi Sửu, các cơ hội thăng tiến hoặc phát triển trong sự nghiệp sẽ vẫy gọi. Vì vậy, nếu đang nắm giữ những suy nghĩ kìm hãm bản thân, đã đến lúc bản mệnh loại bỏ chúng.

Tâm trạng tốt, bản mệnh hào hứng với những điều mới mẻ. Đây có thể là cơ hội để bản mệnh ứng dụng các kỹ năng của mình vào một công việc mới. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng gặp nhiều thuận lợi.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giap này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày...

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thăng trầm suốt cả mùa hè. Công việc của họ không mấy ổn định nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt.

Dù gặp bao nhiêu thất bại họ vẫn kiên trì đến cùng.

Từ ngày mai, bắt đầu bước sang thu cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy.

Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.