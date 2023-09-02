Tử vi ngày mai (3/9/2023): Tý kiến tạo nhiều giá trị cho cộng đồng, Thân có vận kim tiền, Sửu đi đâu cũng có quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 23:33

3 con giáp sau luôn có sự khác biệt trong tư duy nên con đường công danh sự nghiệp khởi sắc không ngờ.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 3/9/2023 hôm nay mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho các mục tiêu cá nhân của tuổi Tý. Con giáp này sẽ có cơ hội chinh phục chúng sớm hơn nếu được bạn bè giúp đỡ.

Tuy nhiên thể trạng của bản mệnh trong ngày này không được tốt, làm việc một lúc đã thấy mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Đó là lúc con giáp này nên nghỉ ngơi, không nên gắng gượng quá sức.

Ngoài ra, người mang thai không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành các hoạt động sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, đổi cửa, thay khóa, sơn cửa ở hướng Đông Nam phía ngoài cửa phòng. Việc làm này có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Mùi

Tử vi ngày mai (3/9/2023): Tý kiến tạo nhiều giá trị cho cộng đồng, Thân có vận kim tiền, Sửu đi đâu cũng có quý nhân phù trợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân chính là 1 trong những con giáp vượng vận quý nhân tháng 9 này. Theo tử vi 2023, những khó khăn trong công việc năm Hợi này không ít, tuy nhiên bản mệnh sẽ tiến hành được những mốc khá lớn trong tháng 9 dương lịch. Tất cả là nhờ quý nhân mang tới cơ hội cho bản mệnh thể hiện sức mình, khẳng định được năng lực của bản thân.

Không vội khuất phục trước những khó khăn trước mắt, bản mệnh kiên trì tiến bước, quyết tâm đến cùng, quý nhân cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn mà ra tay tương trợ, mang lại thành quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Tử vi ngày mai (3/9/2023): Tý kiến tạo nhiều giá trị cho cộng đồng, Thân có vận kim tiền, Sửu đi đâu cũng có quý nhân phù trợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 3/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu khác biệt trong tư duy, luôn tìm hướng đi mới trong sự nghiệp của bản thân.

Công việc: Người tuổi Sửu có hướng đi riêng của bản thân, luôn muốn sáng tạo và tạo sự nghiệp riêng cá nhân.

Tình cảm: Mối quan hệ của cả hai chưa vượt qua được thử thách, cả hai còn nhiều cãi nhau. 

Tài lộc: Tiền bạc ổn định hơn, còn tốn kém vào những việc không cần thiết. 

Sức khoẻ: Luôn khỏe mạnh, chu đáo trong cách chăm sóc bản thân. 

Tử vi ngày mai (3/9/2023): Tý kiến tạo nhiều giá trị cho cộng đồng, Thân có vận kim tiền, Sửu đi đâu cũng có quý nhân phù trợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp này không nên vội vàng quyết định trong lúc đang nóng giận, cần sự bình tĩnh để nhìn nhận, đánh giá sự việc.

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