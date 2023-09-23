Tử vi ngày mai (24/9): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, khó lòng thành công

Tử vi ngày 24/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hôm nay buồn bã chuyện công việc, khi mọi việc không đúng như ý bạn muốn.

Tình cảm: Hôm nay, bản thân bạn có tình cảm chân thành, luôn dành cho đối phương tất cả những gì bạn có.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão buồn bã trong công danh, hiện tại bạn chưa thực sự hoàn thành tốt công việc, cố gắng xoay chuyển công việc ngay khi bạn có thể.

Tài lộc: Tiền bạc bạn khá biết cách tiết kiệm, làm việc toàn lực tạo ra nhiều tài lộc.

Sức khoẻ: Tham gia nhiều cuộc thi chạy bộ, trải nghiệm bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Ngày mới bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định Chủ nhật ngày 24/9/2023, tuổi Tuất rất dễ rơi vào những sự cố khó lường. Dù bản mệnh đã cẩn thận lắm rồi vẫn có thể xảy ra rắc rối không mong muốn.

Con giáp này có nhiều ý tưởng và có thể áp dụng cho công việc hiện tại, tuy nhiên sử dụng chúng sao cho hợp lý là lời khuyên dành cho bản mệnh. Đừng ôm đồm và rồi có một ngày mệt mỏi và kém hiệu quả.

Tuổi Tuất được khuyên hãy tự tin với những sáng kiến của mình cho dù ai đó có thể chê bai. Nếu nó không thực tế thì cũng cho bản mệnh chút kinh nghiệm đáng giá, vì thế hãy trân trọng bất cứ cơ hội nào mang đến cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.