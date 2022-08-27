Tử vi ngày hôm nay (27/08) 3 con giáp trời ban lộc tài, may mắn phủ đầy, trúng số độc đắc, chiều cầm tiền tỷ, mai xây nhà lầu

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 00:12

Không chỉ may mắn gặp nhiều điều tốt đẹp mà hôm nay 3 con giáp sau chạm tay đến đâu là tiền ra đến đó, tiêu xài không phải nghĩ.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày hôm nay (27/08) 3 con giáp trời ban lộc tài, may mắn phủ đầy, trúng số độc đắc, chiều cầm tiền tỷ, mai xây nhà lầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mùi là con giáp luôn quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Người tuổi này không thể chịu được các lịch trình, thời gian biểu cứng nhắc cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Một lý do đơn giản là họ không đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ 

Trong hôm nay (27/08) người tuổi Mùi sẽ nói lời chào với những xui xẻo. Thay vào đó là đón nhận những điều tốt lành và may mắn. Công việc của người tuổi Mùi cũng dần ổn thỏa. Con giáp này sẽ có những thành tựu mới đồng thời thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho Mùi có một cuộc sống dư dả, sung túc như ý muốn.

Vận may đến bất ngờ giúp tinh thần của người tuổi Mùi cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mùi tràn đầy năng lượng, sức sống. Nếu nỗ lực thêm một chút nữa, tài vận của Mùi sẽ tới giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày hôm nay (27/08) 3 con giáp trời ban lộc tài, may mắn phủ đầy, trúng số độc đắc, chiều cầm tiền tỷ, mai xây nhà lầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh người cầm tinh con rồng vốn có vận mệnh êm ả, không phải lo toan quá nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành. Nhìn chung, người tuổi Thìn luôn sống biết chừng mực và biết tiết kiệm; họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình.

Theo tử vi học, bản mệnh vốn giàu có nhưng con giáp này vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình được. Trong hôm nay (27/08), cuộc sống của con giáp này ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Sắp tới, người cầm tinh con rồng nhất định sẽ "công thành danh toại", không chỉ có nhà có xe mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng đều ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Tử vi ngày hôm nay (27/08) 3 con giáp trời ban lộc tài, may mắn phủ đầy, trúng số độc đắc, chiều cầm tiền tỷ, mai xây nhà lầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong hôm nay (27/08), người tuổi Mão có nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Cuộc sống của bạn gặp được nhiều người tốt, giúp đỡ cho bạn khi gặp khó khăn, bế tắc. Thời điểm này phương diện tài chính của bạn cũng có dấu hiệu tăng lên cấp số nhân. Bên cạnh đó Mão có thể sẽ tiến lên được chức vị mà mình ao ước bấy lâu nay. Những công sức của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Về phương diện tình duyên, Mão có vận đào hoa rực rỡ. Ông Tơ bà Nguyệt sẽ se cho bạn mối nhân duyên như ý, cả hai có thể đi với nhau đến đầu bạc răng long. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tuyệt vời trong thời gian sắp tới.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang Thứ 2 cuối cùng của tháng 8 năm 2022, 3 con giáp cẩn thận vận hạn mất tiền, mang bệnh, tài sản tiêu tán, gia đình xào xáo

Bước sang Thứ 2 cuối cùng của tháng 8 năm 2022, 3 con giáp cẩn thận vận hạn mất tiền, mang bệnh, tài sản tiêu tán, gia đình xào xáo

3 con giáp nào từ sau Thứ Hai cuối cùng của tháng 8 gặp phải vận hạn đen đủi, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, đi đến đâu gặp xui đến đó, tâm lý lo lắng bất an, rầu rĩ mệt mỏi đâm thêm bệnh tật.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp may mắn trúng số

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt