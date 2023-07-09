Tử vi ngày đầu tuần (10/7): 3 con giáp giàu có bất thình lình, PHÚC LỘC tìm đến tận cửa nhà, cơ may phát tài rực rỡ, làm gì cũng hanh thông thuận lợi

Tử vi dự báo rằng đầu tuần này (10/7) chính là lúc vận trình của tuổi Mão vượng phát. Con giáp này mang tâm trạng vui vẻ, hân hoan. Không những vậy, bản mệnh còn đón năm mới với nhiều may mắn, tài lộc rót đầy túi.

Đây là thời điểm tuổi Mão nhận nhiều tài lộc, việc làm ăn buôn bán nhận doanh thu cao. Trong dịp này, các mối quan hệ của tuổi Mão cũng tốt đẹp.

Được thần may mắn hỗ trợ, bản mệnh có nguồn năng lượng tích cực để tập trung giải quyết công việc. Con giáp này thậm chí có thể đạt kết quả ngoài sức mong đợi. Bằng tinh thần trách nhiệm trong công việc, tuổi Mão vẫn luôn cố gắng hết mình, không đầu hàng trước khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, bạn có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, bạn biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền vào đầu tuần này (10/7). Bên cạnh đó, người tuổi Tý được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ. Thay vì trông chờ, con giáp này nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Không chỉ vậy, thời điểm này, bạn sẽ được cấp trên, đồng nghiệp quý mến, tạo nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Hơn nữa, con giáp này cũng khá may mắn trong chuyện tình duyên. Người còn độc thân dễ gặp được người phù hợp với mình trong những lần hợp tác công việc. Nhìn chung trong ngày 10/7, người tuổi Tý gặp nhiều điều may, ít điều xui, cả tuần bình an, may mắn, tài lộc dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ biết tiêu tiền và cũng rất giỏi kiếm tiền. Mục tiêu của tuổi Ngọ chính là kiếm càng nhiều tiền càng tốt và chưa bao giờ ngừng làm việc. Đầu tuần này (10/7) bạn sẽ nhận được một hợp đồng lớn, khiến bạn cảm thấy vô cùng thích thú và đã cố gắng hết mình để thu về món lợi như ý.

Tiền bạc kiếm được do công việc phụ lại nhiều hơn cả công việc chính. Việc kí được hợp đồng cũng tạo điều kiện cho bạn được tăng lương, thưởng và đó là lý do bạn chưa bao giờ thôi nỗ lực. Hãy tính đến chuyện thăng quan tiến chức nhé, đừng khiêm tốn mà từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.