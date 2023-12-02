Tử vi ngày cuối tuần (3/12/2023), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 16:45

3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Tuổi Sửu

Thần Tài chiếu mệnh giúp cho người tuổi Sửu sẽ có nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh luôn tìm được cách thức giải quyết khó khăn tốt nhất có thể. Thông qua đó, bạn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Con giáp này gặp Tam Hội Thủy cục mang lại nhiều may mắn trong công việc và tài chính. Tuy nhiên, bạn cần chú ý chi tiêu tiết kiệm để có khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ xảy đến.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ khá suôn sẻ và khởi sắc. Bạn được đối phương yêu thương và quan tâm hết mực. Điều này khiến người tuổi này có thêm động lực để tiến về phía trước.

Tử vi ngày cuối tuần (3/12/2023), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận may khá tốt và tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc trong ngày mai. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Không chỉ nhận được tin tốt từ một người bạn đã lâu không gặp, bạn cũng nên tận dụng vận tốt thời điểm này để bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bắt lấy cơ hội để làm ăn, phát triển trong tương lai.

 

Con giáp này cực kỳ may mắn trong chuyện tình yêu trong thời gian tới. Cơ bản thì mọi mối quan hệ của bạn đều tốt. Tuy nhiên, sức hút này cũng là "con dao hai lưỡi" nếu bạn đang có người yêu sẵn rồi, bởi rất có thể đối phương sẽ ghen, nên hãy chú ý đừng khiến ai hiểu nhầm.

Tử vi ngày cuối tuần (3/12/2023), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức. Đồng thời, cát tinh soi chiếu sẽ giúp công việc của bạn ổn định và dễ dàng vượng phát hơn, được lòng đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên. Do đó, bạn có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Vận trình tình duyên thiếu gắn bó, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho đối phương hơn. Những bạn còn độc thân nên mở lòng nhiều hơn và cho những người có tình cảm với bạn có thể tiến tới vì có thể một trong số họ là nửa kia bạn đang tìm kiếm.

Tử vi ngày cuối tuần (3/12/2023), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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