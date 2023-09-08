Tử vi ngày 9/9/2023: 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, ăn trọn tài lộc, hưởng hết phú quý của thiên hạ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 9/9/2023 hôm nay, tuổi Thân được quý nhân mang tới may mắn công danh. Cát khí trong ngày khá vượng và thích hợp để cho con giáp này muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán hoặc hợp tác phát triển sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm giữa con giáp này và nửa kia không được suôn sẻ cho lắm. Đôi lứa dễ xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Lúc này cả hai đều cần dành thêm thời gian cho nhay để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc.

Nhìn chung đường công danh sự nghiệp của con giáp này đang rất khả quan, cơ hội thăng tiến rộng mở khi điềm báo thể hiện rõ ràng rằng những cố gắng trước đây của bản mệnh được cấp trên công nhận và có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đa số người tuổi Hợi có tính tình chan hòa, nhã nhặn. Khi ở trong tập thể, bản mệnh luôn được yêu mến bởi sự khéo léo và chân thành.

Người tuổi Hợi khi ở trong công việc luôn tỏ ra nghiêm túc và sẵn sàng lăn xả, hy sinh vì lợi ích chung. Vậy nên bản mệnh được nhiều người tin tưởng và giao cho những trọng trách khác nhau. Với tính cách như vậy nên người tuổi Hợi thường có nhiều cơ hội trong tay và dần khẳng định năng lực chuyên môn của mình.

Thời gian này là lúc mà người tuổi Hợi gặp vận đỏ trong công việc làm ăn nên cũng dễ thăng chức, tăng lương. Nhìn chung, tình hình tài chính của người tuổi Hợi sẽ ổn định hơn nhiều so với nửa đầu năm nên hãy tận dụng. Bản mệnh có thể đưa ra các ý tưởng mới mẻ và mạnh dạn triển khai thời gian này. Không chỉ vậy, hãy tìm cho mình những cộng sự đáng tin tưởng để có thể cùng nhau đạt nhiều thành tựu mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 9/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thấu hiểu công việc, hiểu được những cạnh tranh trong nghề nghiệp, nên bạn luôn cố gắng hoàn thành.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc suôn sẻ, hiểu thấu công việc nên bạn nên luôn có cách cư xử hợp tình hợp lí.

Tình cảm: Hôm nay bạn đã vui vẻ, hạnh phúc với người mình yêu.

Tài lộc: Tài năng trong đầu tư là nhờ có quý nhân tương trợ thu về nguồn tài lộc lớn.

Sức khoẻ: Cố gắng chăm sóc bản thân, luôn thư giãn cơ thể sau một ngày mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!