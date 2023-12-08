Tử vi ngày 9/12/2023: Tý tài lộc tăng vọt, Hợi tiền đổ dồn về túi, Mão là đại gia năm Quý Mão

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 18:05

Theo tử vi thứ Bảy ngày 9/12 của 12 con giáp, 3 tuổi này có thể thoát khỏi cuộc sống vất vả, tài lộc dần vượng phát, chuẩn bị túi ba gang hứng tiền vàng cuối ngày.

Tuổi Tý 

Đúng 9/12/2023, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Tử vi ngày 9/12/2023: Tý tài lộc tăng vọt, Hợi tiền đổ dồn về túi, Mão là đại gia năm Quý Mão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Đúng 9/12 những điều xui xẻo sẽ dần tan biến. Người tuổi Hợi được bao bọc bởi niềm vui và có cơ hội đón nhận những khoản tài lộc bất ngờ. Chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Người tuổi Hợi được dự báo sẽ trải qua nhiều biến động tích cực trong thời gian tới. Cát tinh hội tụ, vận trình của bản mệnh đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ, không có gì có thể ngăn cản bản mệnh tiến bước vững chắc hướng đến những mục tiêu của mình.

Đây là thời điểm mà người tuổi Hợi có rất nhiều tài lộc nhờ sự tiến bộ không ngừng và một tương lai tươi sáng. Nếu làm việc chăm chỉ hơn, bản mệnh sẽ cảm nhận được sự may mắn, thành công sẽ nhanh chóng đến, số tiền tiết kiệm cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Cát khí mạnh mẽ đang hỗ trợ người tuổi Hợi. Trong những kế hoạch sắp tới, bản mệnh không nên ngần ngại mà hãy mạnh dạn theo đuổi vì có sự hỗ trợ từ quý nhân.

Tử vi ngày 9/12/2023: Tý tài lộc tăng vọt, Hợi tiền đổ dồn về túi, Mão là đại gia năm Quý Mão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 9/12/2023 hôm nay, tuổi Mão có thêm công việc phụ, có nghề tay trái hoặc đi làm thêm, làm nghệ thuật sẽ có nhiều thuận lợi. Bản mệnh thông minh, nhạy bén với mọi thứ nhưng còn thiếu ổn định, quyết tâm nên sự nghiệp chưa thể bứt phá.

Con giáp này không thiếu tiền, công việc cũng ổn định. Dù vậy nhưng bản mệnh nên nghĩ nhiều hơn về kế hoạch tương lai, ổn định chỉ ở hiện tại thì chưa đủ. Những ai đang hưởng lộc bất ngờ từ vé số, bài bạc, cá độ thì nên dừng lại càng sớm càng tốt.

Thêm vào đó, tuổi Mão cần lưu ý vận trình tình cảm đang có chiều hướng đi xuống, vợ chồng không hợp nhau, dễ cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Về chuyện yêu đương, bản mệnh đừng quá nóng vội. Dù là người có đôi hay cô đơn thì cũng cần sự từ tốn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi ngày 9/12/2023: Tý tài lộc tăng vọt, Hợi tiền đổ dồn về túi, Mão là đại gia năm Quý Mão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội kiếm tiền, giàu sang gấp bội, thăng hoa mọi mặt từ công việc tới cuộc sống.

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