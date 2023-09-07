Tử vi ngày 8/9/2023: Mùi được phúc tinh soi chiếu, Mão may mắn có quý nhân phù trợ, Thân xuôi chèo mát mái trên con đường sự nghiệp

Tử vi hôm nay ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi luôn tìm cách nâng cao năng lực bản thân.

Tình cảm: Tình cảm dù trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng hiện tại bạn không tìm được người phù hợp cho mối quan hệ lâu dài.

Công việc: Công việc của người tuổi Mùi dù bận rộn, nhưng bạn luôn dành thời gian học hỏi và nỗ lực làm việc.

Tài lộc: Đầu tư nhiều tài chính vào phát triển bản thân.

Sức khỏe: Chữa bệnh là chuyện lâu dài, cần kiên trì và cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/9/2023 hôm nay, tuổi Mão may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình.

Ngày này bản mệnh trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã, đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác.

Tài chính ổn định, tuy nhiên vì tuổi Mão vẫn luôn lo lắng, canh cánh trong lòng chuyện tiền bạc nên có thể sẽ khó ngồi im quá lâu. Đầu tư kinh doanh trong thời điểm này cũng là ý kiến không tồi, nhưng bản mệnh cần tìm hiểu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Quan trao cho người tuổi Thân cơ hội chủ động. Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để bạn có thể kiểm soát kết quả mọi việc bạn làm. Điều gì xảy ra hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, thế nên bạn hãy lựa chọn cho riêng mình, thay vì phụ thuộc vào bất cứ ai nhé.

Kim khí vượng cho thấy sức khỏe giảm sút rõ rệt vì một phần bạn có bệnh lại cộng thêm cả những căng thẳng trong cuộc sống. Nếu áp lực công việc và cuộc sống khiến sức khỏe tinh thần giảm sút thì lúc này bạn nên điều chỉnh lại lối sống cho lành mạnh hơn.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xám, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.