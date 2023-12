Tử vi ngày 7/12 của 12 con giáp: Tuất phú quý cát tường, Mão giàu to ngất ngưởng, Tý nằm trên đống vàng đống bạc

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chu đáo, hóm hỉnh, tốt bụng và quyết đoán... là những nét tính cách nổi bật của người thuộc tuổi Mão. Họ không chỉ có ý chí mạnh mẽ và sự sáng suốt mà còn rất giỏi trong việc xác định các cơ hội và nắm bắt chúng.

Đúng 7/12, vận may của tuổi Mão sẽ có bước ngoặt quan trọng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Một mối quan hệ hợp tác kinh doanh hoặc cơ hội đầu tư mới sẽ mở ra cho con giáp này, mang lại cho họ những lợi ích to lớn. Kỹ năng ra quyết định và sự hiểu biết sâu sắc của người tuổi Mão sẽ đóng một vai trò quan trọng vào lúc này. Đặc biệt, nhờ vận may từ trên trời rơi xuống mà con giáp này cũng có thể nhận được một món quà hậu hĩnh hoặc sự hỗ trợ tài chính bất ngờ từ người khác.

Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Mão dốc hết sức lực và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Ngoài ra, họ cần bình tĩnh và lý trí khi chấp nhận rủi ro để đạt được thành công lớn về mặt tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý nhiều may mắn trong công việc.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay giỏi làm những công việc yêu cầu đòi hỏi tư duy cao, tỉ mỉ.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm khẳng định bản thân chân thành, luôn toàn tâm toàn ý người khác.

Tài lộc: Nguồn thu nhập chưa cao, nhưng biết cách cải thiện.

Sức khoẻ: Yêu mến cái đẹp, chăm sóc bản thân chu đáo.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.