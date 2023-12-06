Tử vi ngày 7/12 của 12 con giáp: Tuất phú quý cát tường, Mão giàu to ngất ngưởng, Tý nằm trên đống vàng đống bạc

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 21:33

Theo tử vi cuối tháng 12/2023, 3 con giáp này vận trình có nhiều chuyển biến tích cực, sớm phát tài phát lộc, dễ mua nhà tậu xe.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 7/12/2023, một số đánh giá của tuổi Tuất lúc này có vẻ khá chính xác. Điều này hỗ trợ cho việc bản mệnh có thể thực hiện một số kế hoạch thuận lợi hơn.

Trong công việc, con giáp này cũng ngày một tiến bộ. Ban đầu, bản mệnh sẽ cần tập trung hơn vào hiệu suất công việc. Nhưng sau một thời gian, khi mọi thứ trở thành thói quen, tuổi Tuất sẽ cảm nhận rằng mọi việc diễn ra tích cực hơn.

Vận trình tình yêu của con giáp này cũng đang thăng hoa, mang đến cho cặp đôi cảm xúc mãnh liệt. Đối với những người độc thân, đây cũng là khoảng thời gian đánh dấu sự mong đợi của những mối kết nối gần gũi, thân thuộc hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

Tử vi ngày 7/12 của 12 con giáp: Tuất phú quý cát tường, Mão giàu to ngất ngưởng, Tý nằm trên đống vàng đống bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Chu đáo, hóm hỉnh, tốt bụng và quyết đoán... là những nét tính cách nổi bật của người thuộc tuổi Mão. Họ không chỉ có ý chí mạnh mẽ và sự sáng suốt mà còn rất giỏi trong việc xác định các cơ hội và nắm bắt chúng.

Đúng 7/12, vận may của tuổi Mão sẽ có bước ngoặt quan trọng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Một mối quan hệ hợp tác kinh doanh hoặc cơ hội đầu tư mới sẽ mở ra cho con giáp này, mang lại cho họ những lợi ích to lớn. Kỹ năng ra quyết định và sự hiểu biết sâu sắc của người tuổi Mão sẽ đóng một vai trò quan trọng vào lúc này. Đặc biệt, nhờ vận may từ trên trời rơi xuống mà con giáp này cũng có thể nhận được một món quà hậu hĩnh hoặc sự hỗ trợ tài chính bất ngờ từ người khác.

Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Mão dốc hết sức lực và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Ngoài ra, họ cần bình tĩnh và lý trí khi chấp nhận rủi ro để đạt được thành công lớn về mặt tài chính.

Tử vi ngày 7/12 của 12 con giáp: Tuất phú quý cát tường, Mão giàu to ngất ngưởng, Tý nằm trên đống vàng đống bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý nhiều may mắn trong công việc.  

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay giỏi làm những công việc yêu cầu đòi hỏi tư duy cao, tỉ mỉ. 

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm khẳng định bản thân chân thành, luôn toàn tâm toàn ý người khác. 

Tài lộc: Nguồn thu nhập chưa cao, nhưng biết cách cải thiện.  

Sức khoẻ: Yêu mến cái đẹp, chăm sóc bản thân chu đáo. 

Tử vi ngày 7/12 của 12 con giáp: Tuất phú quý cát tường, Mão giàu to ngất ngưởng, Tý nằm trên đống vàng đống bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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