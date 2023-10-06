Tử vi ngày 7/10/2023 (nhằm 23/8 âm lịch): 3 con giáp vượng phát tình tiền, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 16:37

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau tình hình tài chính đã có những bước tiến triển khá lạc quan, nhanh chóng phát tài đi lên.

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có những mong muốn chưa phù hợp với thực tế.  

Công việc: Người tuổi Hợi hấp dẫn người khác bằng những lời nói thuyết phục.  

Tình cảm: Người tuổi Hợi đôi lúc làm việc bạn cân nhắc kĩ lưỡng công việc.   

Tài lộc: Biết cách chia tài lộc thành nhiều khoản khác nhau.     

Sức khoẻ: Chú ý quan tâm sức khỏe bản thân nhiều hơn, hạn chế các món chứa nhiều tinh bột không cần thiết.

Tử vi ngày 7/10/2023 (nhằm 23/8 âm lịch): 3 con giáp vượng phát tình tiền, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất được dự báo nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Đặc biệt với người còn độc thân, bản mệnh được bạn bè hoặc người quen giới thiệu cho đối tượng để gặp mặt. Nếu như Tuất tự tin thể hiện bản thân mình thì sẽ thu hút được sự chú ý của người khác phái.

Người đã lập gia đình cuối tuần này có thời gian dành cho người thân. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa các thành viên luôn hài hòa, ấm áp. Mọi người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Tình hình tài chính của người tuổi Tuất cũng có những bước tiến triển lạc quan. Bản mệnh làm quen được với những đối tác triển vọng hoặc đàm phán thành công một hợp đồng lớn nào đó. Nhờ vậy mà đem về nhiều lợi ích trong tương lai.

Tử vi ngày 7/10/2023 (nhằm 23/8 âm lịch): 3 con giáp vượng phát tình tiền, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 7/10/2023, công việc của tuổi Sửu không được tốt, nên hạn chế ăn nói bừa bãi, người khác góp ý thì nên lắng nghe đã rồi phản biện sau. Người đang kinh doanh thì nên chiều khách hàng một chút, đôi khi chỉ vì nóng giận lại khiến bản thân chịu bất lợi.

Bù lại tài lộc có phần khởi sắc hơn. Tuổi Sửu không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi mà rất chăm cày cuốc. Bản mệnh hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ là kiếm được.

Vận tình duyên bình ổn. Bản mệnh hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Đối với các cặp đôi thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tử vi ngày 7/10/2023 (nhằm 23/8 âm lịch): 3 con giáp vượng phát tình tiền, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần chăm lo bản thân tích cực, Sửu tài chính vượng phát, Tỵ có tin vui thăng tiến

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần chăm lo bản thân tích cực, Sửu tài chính vượng phát, Tỵ có tin vui thăng tiến

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 7/10/2023, 3 tuổi này được cát tinh chiếu mệnh nên có vận tài chính vượng phát, tiền tài khởi sắc.

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