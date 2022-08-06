Tử vi ngày (7/8/2022) 3 con giáp hứng chịu nhiều chuyện không may, công việc bất ổn

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 21:02

3 con giáp cần cẩn trọng hơn trong ngày (7/8/2022) để hạn chế nhiều rủi ro không mong muốn nhất có thể

Tuổi Thân

Tử vi ngày (7/8/2022) 3 con giáp hứng chịu nhiều chuyện không may, công việc bất ổn - Ảnh 1

Hung tinh đeo bám báo hiệu nguy cơ người tuổi Thân gặp phải tiểu nhân trong ngày (7/8/2022) khá cao. Ảnh minh họa: Internet

Hung tinh đeo bám báo hiệu nguy cơ người tuổi Thân gặp phải tiểu nhân trong ngày (7/8/2022) khá cao. Bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc, khiến kẻ xấu coi đó là cái cớ để hãm hại.

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng có nhiều thăng trầm bất ổn. Đầu tuần cơ hội kiếm tiền tới không ít, song mọi chuyện lại không suôn sẻ từ đầu tới cuối, có thể tiền vừa vào tay đã bay biến cũng do những tính toán vội vàng và có phần tự tin thái quá của bạn.

Nếu có ai đó có ý định vay mượn tiền bạc, bạn cũng cần phải hiểu rõ đó là ai để tránh trường hợp tiền một đi không trở lại.

Đường tình duyên chưa khởi sắc, thậm chí tinh thần bất ổn của bạn còn làm ảnh hưởng tới cả những người xung quanh. Mối duyên mới chớm nở nhưng vì sự thất thường của bạn mà gặp nhiều trở ngại. Đôi lứa yêu nhau dễ xảy ra xích mích, trục trặc.

Tử vi tuổi Mùi 

Tử vi ngày (7/8/2022) 3 con giáp hứng chịu nhiều chuyện không may, công việc bất ổn - Ảnh 2

Trong ngày (7/8/2022) là ngày không mấy khả quan đối với tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày (7/8/2022) là ngày không mấy khả quan đối với tuổi Mùi. Quý bạn gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, nhiều dự án bị ngừng chệ do sai sót không đáng có. Ngày này tuổi Mùi cũng cần chú ý không nên đưa ra quyết định quan trọng hay làm các công việc đại sự vì rất dễ gặp bất trắc.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy khả quan, tuổi Mùi và người ấy dễ có những xung đột không đáng có, có thể do 2 bạn chưa thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. 

Tử vi tuổi Sửu

Tử vi ngày (7/8/2022) 3 con giáp hứng chịu nhiều chuyện không may, công việc bất ổn - Ảnh 3

Vào ngày (7/8/2022) của Sửu đường công việc lâm Kiếp Tài nên khá chật vật. Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày (7/8/2022) của Sửu đường công việc lâm Kiếp Tài nên khá chật vật. Cẩn thận trong giấy tờ, công nợ hoặc phần thưởng kẻo bị người khác cướp mất. Nên cảnh giác cao với đối tác làm ăn chung, đồng nghiệp hoặc bạn bè, nhìn vậy nhưng chưa chắc đã là vậy đâu nhé.

Cũng may là tiền bạc còn may mắn chán nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ. Bạn làm gì cũng coi trọng vấn đề đạo đức, nhất là chuyện tiền nong nên rất được lộc. Hợp tác kiếm tiền cũng khá khẩm, nên hợp tác với những người hợp tuổi hợp tính, không nên làm chung với người nhà.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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