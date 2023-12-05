Tử vi ngày 6/12: 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, thần tốc thành công, đường tài lộc đỏ chót

Bước sang tháng 12/2023, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Đúng 6/12, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 12 này bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023, tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bản mệnh hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín nên khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn triển vọng. Cũng vì những cơ hội làm ăn đến tới tấp nên nhanh chóng thu về một khoản tiền lời lãi khả quan.

Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu đang hành xử quá ích kỷ. Đừng cho rằng nửa kia chiều chuộng, nhường nhịn mình thì mình làm gì cũng được. Hãy chú ý hơn trong cách hành xử, tránh khiến đối phương tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chuẩn bị chu đáo cho nhiều công việc cùng một lúc.

Công việc: Người tuổi Dần may mắn có một công việc yêu thích, sáng tạo.

Tình cảm: Tình cảm dù cho chân thành đến đâu, nếu không xây dựng đúng chỗ.

Tài lộc: Nguồn tài lộc ngày càng được gia tăng, cố gắng giữ vững tình hình thu chi.

Sức khoẻ: Bạn luôn ưu tiên sức khoẻ, dành thời gian chăm lo bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.