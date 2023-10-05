Tử vi ngày 6/10/2023 (nhằm 22/8 âm lịch): 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày 6/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận trình tổng thể khá ổn định, thỉnh thoảng nên biết cách thả lỏng bản thân.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, bạn không có cảm giác có mặt ở nơi làm việc.

Tình duyên: Vận may tình yêu của ngày hôm nay đang tăng lên, và lòng tốt của bạn cuối cùng sẽ được người khác nhìn thấy.

Tài lộc: Vận tài lộc hôm nay đang có xu hướng tăng lên, bạn có thể kiếm được một số tiền từ việc đầu tư và quản lý tài chính.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay tốt, ngủ đủ giấc và tràn đầy năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cát tinh phù trợ nên trong giai đoạn từ 6/10 có nhiều may mắn, thuận lợi. Bản mênh có thể đạt được những thành tích khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù thành công, tuổi Thìn cũng không nên quá kiêu ngạo, vẫn phải nỗ lực hết sức mình vì chặng đường phía trước còn dài.

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn trong thời gian này có nhiều khởi sắc. Người làm kinh doanh có thể gặp được những khách hàng triển vọng. Người làm công ăn lương có thể được thẳng nóng vì những công sức mà mình đã bỏ ra.

Nhân duyên của tuổi Thìn trong giai đoạn này cũng được đánh giá là khá tốt. Bản mệnh chỉ cần giữ vững sự chân thành, thẳng thắn với những người thân thiết thì có thể tránh được hiểu lầm không đáng có. Người đã lập gia đình nên tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm với đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 2/10/2023 hôm nay, tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn.

Người đã lập gia đình biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, thành công.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.