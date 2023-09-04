Tử vi ngày 5/9/2023: Sửu buôn may bán đắt, Mão tài lộc vượng phát, Dần chủ động hơn về mặt tình cảm

Tâm linh - Tử vi 04/09/2023 18:20

Từ 5/9 trở đi, 3 con giáp sau tạm biệt vận xui tuần cũ, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không lo thiếu tiền, bạn luôn chăm chút bản thân tốt.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh có sẵn, chỉ việc học xong và phát triển sự nghiệp theo ý muốn.

Tình cảm: Mối quan hệ cả hai nhiều lần không có tiếng nói chung.

Tài lộc: Tiền bạc không lo thiếu, bạn tập trung tinh thần nỗ lực kiếm thêm thu nhập. 

Sức khoẻ: Thường ốm vặt, cố gắng cải thiện sức khỏe bản thân.

Tử vi ngày 5/9/2023: Sửu buôn may bán đắt, Mão tài lộc vượng phát, Dần chủ động hơn về mặt tình cảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn. Nhờ thái độ tích cực mà tất cả những nỗ lực trước đó của con giáp này đang được đền đáp xứng đáng. Đồng nghiệp luôn bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi bản mệnh cần.

Công việc thuận buồm xuôi gió nên tài chính của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện đáng kể và sẽ ngày càng trở nên ổn định hơn. Nếu muốn thu nhập thêm dư dả, tuổi Mão có thể thử các kênh kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh và nhớ là phải chọn lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết nhất định.

Thời gian này sức khỏe của tuổi Mão không được tốt. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện liên quan đến chức năng gan, nhất là những người đã có tiền sử bệnh này. Đối với các vấn đề sức khỏe tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi ngày 5/9/2023: Sửu buôn may bán đắt, Mão tài lộc vượng phát, Dần chủ động hơn về mặt tình cảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn rất khiêm tốn và tự tin, không tự phụ hay tự mãn. Con giáp tuổi Dần luôn có tinh thần đoàn kết hơn với những người xung quanh trong công việc, có thể đạt được thành tích tốt. Họ luôn được mọi người chào đón, quý mến.

Con giáp tuổi Dần thường là những người có tính cách rất ổn định, làm việc gì cũng đáng tin cậy, có thể nhận được sự yêu thương và ủng hộ của hầu hết mọi người trong cuộc sống. Họ luôn giữ thái độ kiên định trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là rất khiêm tốn, có thể tránh được ảnh hưởng của kẻ xấu, chủ động tránh né các loại rủi ro.

Từ 5/9, tuổi Dần sẽ có thể tạm biệt áp lực công việc, cuộc sống của họ sẽ thoải mái hơn. Bởi vì họ luôn tìm được những quy tắc và con đường phù hợp cho sự phát triển của mình.

Nhờ đó, sự phát triển của con giáp tuổi Dần ngày càng ổn định, tâm trạng được cải thiện, niềm vui và may mắn luôn đồng hành với họ. Trong tương lai, họ sẽ không lo bị thực tại làm cho phiền muộn nữa.

Tháng 9 này, họ cũng sẽ tạo ra những giá trị hoàn toàn mới và có thể đạt được những tiến bộ phi thường. Càng ngày càng nhanh hơn, cuộc sống, công việc, tiền bạc, gia đình đều được cải thiện.

Tử vi ngày 5/9/2023: Sửu buôn may bán đắt, Mão tài lộc vượng phát, Dần chủ động hơn về mặt tình cảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc sau ngày hôm nay: Công danh bay cao, giàu có tột đỉnh, hiên ngang đón hào quang, ngủ êm trên đống tiền

Chúc mừng 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc sau ngày hôm nay: Công danh bay cao, giàu có tột đỉnh, hiên ngang đón hào quang, ngủ êm trên đống tiền

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chạm nóc giàu sang sau ngày hôm nay, công thành danh toại, thu nhập tăng phi mã.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy