Tử vi ngày 5/9/2023: Sửu buôn may bán đắt, Mão tài lộc vượng phát, Dần chủ động hơn về mặt tình cảm

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không lo thiếu tiền, bạn luôn chăm chút bản thân tốt.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh có sẵn, chỉ việc học xong và phát triển sự nghiệp theo ý muốn.

Tài lộc: Tiền bạc không lo thiếu, bạn tập trung tinh thần nỗ lực kiếm thêm thu nhập.

Sức khoẻ: Thường ốm vặt, cố gắng cải thiện sức khỏe bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn. Nhờ thái độ tích cực mà tất cả những nỗ lực trước đó của con giáp này đang được đền đáp xứng đáng. Đồng nghiệp luôn bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi bản mệnh cần.

Công việc thuận buồm xuôi gió nên tài chính của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện đáng kể và sẽ ngày càng trở nên ổn định hơn. Nếu muốn thu nhập thêm dư dả, tuổi Mão có thể thử các kênh kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh và nhớ là phải chọn lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết nhất định.

Thời gian này sức khỏe của tuổi Mão không được tốt. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện liên quan đến chức năng gan, nhất là những người đã có tiền sử bệnh này. Đối với các vấn đề sức khỏe tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn rất khiêm tốn và tự tin, không tự phụ hay tự mãn. Con giáp tuổi Dần luôn có tinh thần đoàn kết hơn với những người xung quanh trong công việc, có thể đạt được thành tích tốt. Họ luôn được mọi người chào đón, quý mến.

Con giáp tuổi Dần thường là những người có tính cách rất ổn định, làm việc gì cũng đáng tin cậy, có thể nhận được sự yêu thương và ủng hộ của hầu hết mọi người trong cuộc sống. Họ luôn giữ thái độ kiên định trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là rất khiêm tốn, có thể tránh được ảnh hưởng của kẻ xấu, chủ động tránh né các loại rủi ro.

Từ 5/9, tuổi Dần sẽ có thể tạm biệt áp lực công việc, cuộc sống của họ sẽ thoải mái hơn. Bởi vì họ luôn tìm được những quy tắc và con đường phù hợp cho sự phát triển của mình.

Nhờ đó, sự phát triển của con giáp tuổi Dần ngày càng ổn định, tâm trạng được cải thiện, niềm vui và may mắn luôn đồng hành với họ. Trong tương lai, họ sẽ không lo bị thực tại làm cho phiền muộn nữa.

Tháng 9 này, họ cũng sẽ tạo ra những giá trị hoàn toàn mới và có thể đạt được những tiến bộ phi thường. Càng ngày càng nhanh hơn, cuộc sống, công việc, tiền bạc, gia đình đều được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.