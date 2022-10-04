Tử vi ngày 5/10: Top 3 con giáp có đường công danh sự nghiệp vô cùng hanh thông, biến nguy thành an, tiền bạc dồi dào, phúc khí đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 08:43

3 con giáp may mắn này làm bạn với Thần Tài lại có thêm quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp vượng phát bất ngờ, ở yên cũng có tiền.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá cẩn thận, chu đáo. Người này có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý. Con giáp này thông minh hơn người lại có giác quan thứ 6 nhạy bén. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không ngẫu hứng, bốc đồng. Trong vòng nửa đầu tháng 10, con giáp tuổi Tý có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận.

Tử vi ngày 5/10: Top 3 con giáp có đường công danh sự nghiệp vô cùng hanh thông, biến nguy thành an, tiền bạc dồi dào, phúc khí đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng giá trị, nhận được nhiều đơn hàng. Con giáp này làm nông nghiệp thì mùa vụ tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Họ từng bước đạt được thành công như mong đợi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

Tuổi Mùi

Cuộc sống của tuổi mùi sẽ có nhiều sự thay đổi tích cực vào tháng 10 này. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ xây dựng sự nghiệp và có khả năng có được cuộc sống viên mãn sung túc.

Tử vi ngày 5/10: Top 3 con giáp có đường công danh sự nghiệp vô cùng hanh thông, biến nguy thành an, tiền bạc dồi dào, phúc khí đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, thời gian sắp tới sẽ là những ngày tháng đáng mong chờ với tuổi Mùi. Vận đào hoa của người tuổi Mùi trong tháng cũng được khởi sắc mạnh, nhân duyên tốt nên cơ hội gặp được ý trung nhân rất nhiều. Hơn thế, người này còn hội tụ những yêu cầu về tính cách, ngoại hình và điều kiện kinh tế tương xứng với bạn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn tự tin nhưng rất khiêm tốn nên cuộc sống sẽ có nhiều quý nhân yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Tử vi ngày 5/10: Top 3 con giáp có đường công danh sự nghiệp vô cùng hanh thông, biến nguy thành an, tiền bạc dồi dào, phúc khí đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu bước sang nửa đầu tháng 10 này với mọi việc làm ăn thuận lợi, mọi khó khăn của còn tồn đọng từ tháng trước đều được giải quyết ổn thỏa. Phương diện tiền bạc được hanh thông, thuận lợi và nhiều điểm đáng mừng. Có quý nhân trợ giúp trong việc ký kết các hợp đồng làm ăn. Tài lộc dồi dào, kinh doanh buôn bán một vốn sinh bốn lời.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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