Tử vi ngày 4/11/2023 thứ Bảy của 12 con giáp: Ngọ sự nghiệp hưng vượng, Hợi sống đời vinh hoa, Tý làm ăn hồng phát đủ đường

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 17:33

Theo tử vi thứ Bảy ngày 4/11/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi này may mắn phát tài phát lộc, giàu có hơn người, không cần lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 4/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có nhiều tình cảm với người bạn theo đuổi. 

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc chỉn chu từng kế hoạch, mang đến nhiều niềm vui cùng đồng nghiệp.

Tình cảm: Cẩn thận khi bạn có thể bị người khác dối lừa. 

Tài lộc: Thu nhập dần tăng lên khi bạn có kế hoạch chỉn chu.

Sức khoẻ: Buồn bã khi bạn chịu nhiều áp lực. 

Tử vi ngày 4/11/2023 thứ Bảy của 12 con giáp: Ngọ sự nghiệp hưng vượng, Hợi sống đời vinh hoa, Tý làm ăn hồng phát đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi tuổi Hợi chính là con giáp may mắn từ ngày mới 4/11/2023, nên người tuổi Hợi dễ nhận được sự chỉ điểm của quý nhân. Trong thời gian này người tuổi Hợi chỉ cần chăm chỉ thì mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi giàu sang phú quý.

Tử vi trong tuần mới những người tuổi Hợi đang làm kinh tế có thể tìm ra hướng phát triển mới. Có thể quá trình khởi động bạn sẽ không tránh khỏi vất vả, song bạn thấy tràn đầy niềm tin vào bản thân, không ngại khó không ngại khổ, tương lai ắt sẽ được trả công xứng đáng.

Tuổi Hợi cũng sẽ có những ngày cuối tuần bình yên bên gia đình của mình Tuổi Hợi này mong cầu những điều bình dị và có thể lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình. Với người đọc thân, dù là nam hay nữ thì bạn cũng nên chủ động hơn trong tình yêu kẻo lỡ mất một mối lương duyên. Nếu có thiện cảm với một người nào đó thì đừng ngại trò chuyện với đối phương.

Tử vi ngày 4/11/2023 thứ Bảy của 12 con giáp: Ngọ sự nghiệp hưng vượng, Hợi sống đời vinh hoa, Tý làm ăn hồng phát đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 4/11/2023, tuổi Tý vận trình nhiều khởi sắc, phú quý theo về nhà. Các dự án, kế hoạch của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ. Công việc dù có gặp khó khăn cũng nhanh chóng được người giúp đỡ nhiệt tình, dìu dắt để thoát khỏi bế tắc.

Tài vận cũng khá vượng, đây là thời điểm thích hợp để tiến hành những kế hoạch kinh doanh, đầu tư, vận may đang đứng về phía bản mệnh sẽ mang tới cho bản mệnh nhiều khoản lợi nhuận bất ngờ. Con giáp này càng năng nổ tham gia nhiều hoạt động liên quan tới ngành nghề sẽ càng có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Vận trình tình duyên của tuổi Tý cũng vô cùng thuận lợi. Con giáp này và nửa kia có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi trọng vị trí của đối phương và lấy việc chăm sóc cho nửa kia là niềm vui của mình, không ngừng nỗ lực để làm đối phương vui.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi ngày 4/11/2023 thứ Bảy của 12 con giáp: Ngọ sự nghiệp hưng vượng, Hợi sống đời vinh hoa, Tý làm ăn hồng phát đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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