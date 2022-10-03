Tử vi ngày 4/10: Top 3 con giáp là ngôi sao may mắn trong gia đình, đem đến tài lộc bùng nổ cho người thân, gia đạo hòa thuận bình an

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 08:35

Trong ngày này những con giáp dưới đây được cho là có nhân duyên cực tốt, tài vận thăng hoa, những chuyện khó khăn trước đó cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, có năng lực. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Đã xác định làm gì, họ sẽ quyết làm đến cùng dù khó khăn nào xảy ra. Con giáp tuổi Thìn sống tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Từ nhỏ, con giáp này đã rất nghiêm khắc với bản thân. Họ đặt ra các mục tiêu và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó.

Tử vi ngày 4/10: Top 3 con giáp là ngôi sao may mắn trong gia đình, đem đến tài lộc bùng nổ cho người thân, gia đạo hòa thuận bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 10 là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với người tuổi Thìn. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ, giúp tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, làm ăn phất lên không ngừng.

Tuổi Mão

Bước sang tháng 10 này, tuổi Mão sẽ luôn được quý nhân chiếu cố, dù không thành công mỹ mãn nhưng ít nhất cũng gặt hái được nhiều điều tốt đẹp. Dự kiến vào khoảng giữa tháng, tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để làm giàu, nếu như biết nắm bắt thì cuộc đời thay đổi từ đây, những ngày tháng sau không phiền muộn cơm áo gạo tiền mà chỉ việc hưởng thụ.

Tử vi ngày 4/10: Top 3 con giáp là ngôi sao may mắn trong gia đình, đem đến tài lộc bùng nổ cho người thân, gia đạo hòa thuận bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, nỗ lực tìm kiếm tình yêu của con giáp này sẽ gặt hái được thành quả trong tháng này và bạn sẽ chọn được người tâm đầu ý hợp để cùng mình chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và tận hưởng những giây phút ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu. Cố gắng chấn chỉnh bản thân chỉn chu hơn trong công việc để kiếm được nhiều tiền lo chuyện tương lai nhé.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất thông minh và có khả năng ứng xử mọi tình huống. Đa phần những người tuổi Dần kinh doanh đều tạo dựng được sự nghiệp ổn định sung túc. Đến khi gặp được thời cơ thích hợp, họ sẽ nắm bắt cơ hội và thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng.

Tử vi ngày 4/10: Top 3 con giáp là ngôi sao may mắn trong gia đình, đem đến tài lộc bùng nổ cho người thân, gia đạo hòa thuận bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào nửa đầu tháng 10 dương lịch năm Nhâm Dần 2022, cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ có nhiều biến động tích cực đến bất ngờ. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tìm được hướng đi mới trong công việc kéo theo tài vận dồi dào. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần của bạn cũng êm ấm hạnh phúc, chỉ cần cố gắng vun đắp thì mọi thứ sẽ hoàn hảo như họ mong muốn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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